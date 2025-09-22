Ще над одним населеним пунктом з'явився український прапор: звідки тікають окупанти

Як повідомляє портал "Коментарі", українські захисники на Facebook-сторінці 225-го окремого штурмового батальйону опублікували відео, як у різних точках населеного пункту Олексіївка Сумської області встановлюються українські прапори.

Бої у Сумській області. Фото: з відкритих джерел

"Під скиглення російських адмінів у різних точках Олексіївки Сумської області з'являються українські прапори", — йдеться у повідомленні під відео.

Також зазначається, що російські окупанти закопалися "по самі вуха" і єдине, що їм поки що залишається – мріяти вижити.

"Якби російські солдати в цьому населеному пункті могли прочитати, що вони — чергові "всіх не пригадаєш", вони побігли б, як морпіхи 810-ї бригади. Натомість вони закопалися по самі вуха, без води та їжі. Єдине, що їм залишається, — мріяти вижити", — сказав він.

Також у ролику наводяться слова одного з проросійських військових кореспондентів, який визнає, що Олексіївку російським окупантам доведеться "здати" і залишається лише питання, коли це станеться.

Російський військор додав, що залишається під питанням, скільки доведеться "покласти" там людей, щоби цей факт зрозуміло російське військове керівництво. На його думку, зараз ситуація в Олексіївці віч-на-віч схожа на ту, що сталася в селищі Кондратівка теж на Сумщині, коли російські окупанти опинилися в півокруженні і зазнали великих втрат.

При цьому проект DeepState на ранок 22 вересня не змінив маркерування на своїх картах і село Олексіївка на Сумщині, як і раніше, значиться в червоній зоні, як окуповане росіянами.

