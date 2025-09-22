Еще над одним населенным пунктом появился украинский флаг: откуда убегают оккупанты

Как передает портал "Комментарии", украинские защитники на Facebook-странице 225-го отдельного штурмового батальона опубликовали видео, как в разных точках населенного пункта Алексеевка Сумской области устанавливаются украинские флаги.

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

"Под нытье российских админов в разных точках Алексеевки Сумской области появляются украинские флаги", — говорится в сообщении под видео.

Также указывается, что российские оккупанты закопались "по самые уши" и единственное, что им пока остается – мечтать выжить.

"Если бы российские солдаты в этом населенном пункте могли прочитать, что они — очередные "всех не припомнишь", они побежали бы, как морпехи 810-й бригады. Вместо этого они закопались по самые уши, без воды и еды. Единственное, что им остается, — мечтать выжить", — заявили в батальоне.

Также в ролике приводятся слова одного из пророссийских военных корреспондентов, который признает, что Алексеевку российским оккупантам придется "сдать" и остается только вопрос, когда это произойдет.

Российский военкор добавил, что остается под вопросом, сколько придется "положить" там людей, чтобы этот факт поняло российское военное руководство. По его мнению, сейчас ситуация в Алексеевке один в один похожа на ту, что произошла в поселке Кондратьевка тоже на Сумщине, когда российские оккупанты оказались в полуокружении и понесли большие потери.

При этом проект DeepState на утро 22 сентября не изменил маркеровки на своих картах и село Алексеевка в Сумской области по-прежнему значится в красной зоне, как оккупированное россиянами.

