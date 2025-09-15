Что произошло быстрее, чем ожидалось: почему Путин теперь гонит своих вояк вперед

Россия не прекращает выставлять свои претензии на то, что хочет взять под контроль весь Донбасс, но, что на самом деле сейчас происходит на фронте? Почему противник спешит? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Мы можем перераспределять ресурс

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского радио заявил, что последние события на фронте свидетельствуют о том, что оккупанты теряют время на перегруппировку войск в разгар своей наступательной кампании летом. Это последствия быстрой потери человеческого ресурса, на который рассчитывал враг.

Эксперт охарактеризовал события, происходящие в Донецкой области. По его словам, отдельной летней кампании у врага не было, а было продолжение наступления образца 2024 года.

"Россияне пытались выполнить стратегические задачи, но противник был вынужден был тратить время на переброску войск, перегруппировку, изучение новых территорий для тех подразделений, которые были привлечены после ротаций. Потому что человеческий ресурс, который закладывался, "стерся" быстрее, чем это планировали россияне. Они вынуждены были проводить перегруппировку летом, хотя рассчитывали сделать это осенью, когда интенсивность боевых действий уменьшается", — пояснил он.

По его мнению, сейчас противник будет пытаться восстановить наступательные импульсы до уровня образца 2024 года. Он связал это с тем, что в течение полутора месяцев ВСУ системно отбивают украинские территории у вражеских войск. Он добавил, что если где-то враг тактически пытается продвинуться, то это локальные участки, а не наступление по всей линии фронта, как раньше.

Эксперт отметил, что удары по НПЗ создали большие проблемы для РФ.

"Это означает, что мы можем перераспределять ресурс и для усиления войск на линии фронта, и параллельно наносить удар по вражеской бюджетообразующей отрасли, по вражеским стратегическим объектам. А это так или иначе влияет на поле боя, на мобильность и активность российских войск", — добавил Тимочко.

Россия вновь блефует

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью сайту "Обозреватель" отметил, что российские захватчики в самом деле не отказываются от своей цели захватить всю территорию Донецкой области.

Эксперт говорит, что сейчас россияне оказываются перед непростым выбором, где проще двигаться: по равнине Харьковщины или на Донетчине. Оборона шахт и водоемов делает наступление очень тяжелым, в то же время оккупанты могут просачиваться и хвататься за отдельные дома. Однако, чтобы окончательно захватить такие районы, им придется разрушать каждое здание, а это требует огромных ресурсов и усилий.

Вместе с тем, двигаться по открытой местности легче, но держать здесь позиции сложнее. Поэтому, по мнению Ступака, для РФ важно вытеснить ВСУ из Донецкой области и получить в свои руки именно ту "сложную застройку", а уже потом решать – идти дальше или остановиться.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что россияне теоретически могут захватить Донецкую область, но вопрос – за какое время. К примеру под Покровском российская армия стоит уже год, и это вызывает сомнение в их возможностях быстро продвинуться.

"Поэтому я считаю, что как минимум в перспективе года-полтора им не удастся захватить всю Донецкую область. Но они спешат. И эта вся история, мол, отдайте нам это срочно, иначе в следующий раз будем требовать больше – это блеф", – убежден эксперт.

