Саме звідти піднімається авіація РФ: який важливий об'єкт атакувала Україна

Вранці 16 липня Саратівську область Росії атакували безпілотники. За попередніми даними, під удар потрапив стратегічний аеродром "Енгельс-2" у місті Енгельс. Саме тут базується далекобійна авіація РФ, яка систематично обстрілює Україну.

Атака на аеродром "Енгельс-2". Фото: із відкритих джерел

У місцевих пабликах жителі Саратова та Енгельса почали самі писати про вибухи та прольоти дронів. Геолокація опублікованих відео показує, що ударів було завдано безпосередньо по території авіабази "Енгельс-2".

Також з'явились кадри пожежі на території аеродрому Енгельса. Офіційну інформацію про наслідки атаки російська влада поки не оприлюднила.

Варто зазначити, "Аеродром "Енгельс-2" – одна з найцінніших цілей для українських безпілотників. Саме тут базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які Росія регулярно використовує для запуску крилатих ракет територією України. Крім літаків, на базі розташовані склади боєприпасів, паливна інфраструктура.

Енгельс розташований приблизно за 650-700 кілометрів від кордону України. Аеродром захищений безліччю засобів протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що востаннє про успішну атаку на "Енгельс-2" говорили у березні 2026 року. Тоді українські захисники завдали ударів по летовищу та іншим військовим об'єктам Саратовської області. За даними української сторони, було пошкоджено технічне обладнання та літаки на авіабазі, а також уражено нафтопереробний завод та паливну базу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 9 липня низка російських міст знову була атакована невідомими дронами. Внаслідок інциденту на нафтобазах виникли пожежі.

Раніше "Коментарі" писали – масштабні українські удари по об'єктах у глибині Росії викликали безпрецедентну хвилю критики всередині російського інформаційного простору. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), навіть провоєнні блогери та пропагандисти почали відкрито звинувачувати федеральну владу в нездатності організувати ефективну систему протиповітряної оборони.



