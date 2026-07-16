Именно оттуда поднимается авиация РФ: какой важный объект атаковала Украина

Утром 16 июля Саратовскую область России атаковали беспилотники. По предварительным данным, под удар попал стратегический аэродром "Энгельс-2" в городе Энгельс. Именно здесь базируется дальнобойная авиация РФ, которая систематически обстреливает Украину.

Атака на аэродром "Энгельс-2". Фото: из открытых источников

В местных пабликах жители Саратова и Энгельса начали сами писать о взрывах и пролетах дронов. Геолокация опубликованных видео показывает, что удары были нанесены непосредственно по территории авиабазы "Энгельс-2".

Также появились кадры пожара на территории аэродрома Энгельса. Официальную информацию о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.

Стоит отметить, "Аэродром "Энгельс-2" – одна из самых ценных целей для украинских беспилотников. Именно здесь базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые Россия регулярно использует для запуска крылатых ракет по территории Украины. Кроме самолетов, на базе расположены склады боеприпасов, топливная инфраструктура и объект.

Энгельс расположен примерно в 650-700 километрах от границы Украины. Аэродром защищен множеством средств противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что крайний раз об успешной атаке на "Энгельс-2" говорили в марте 2026 года. Тогда украинские защитники нанесли удары по аэродрому и другим военным объектам Саратовской области. По данным украинской стороны, было повреждено техническое оборудование и самолеты на авиабазе, а также поражен нефтеперерабатывающий завод и топливную базу.

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Ранее "Комментарии" писали – масштабные украинские удары по объектам в глубине России вызвали беспрецедентную волну критики внутри российского информационного пространства. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), даже провоенные блогеры и пропагандисты начали открыто обвинять федеральные власти в неспособности организовать эффективную систему противовоздушной обороны.



