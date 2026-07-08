«Тыла больше нет»: в России требуют срочно спасать ПВО после ударов Украины

Масштабные украинские удары по объектам в глубине России вызвали беспрецедентную волну критики внутри российского информационного пространства. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), даже провоенные блогеры и пропагандисты начали открыто обвинять федеральные власти в неспособности организовать эффективную систему противовоздушной обороны.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

По данным ISW, один из влиятельных российских военных блогеров призвал Министерство обороны создать единый оперативный штаб гражданской противодроновой защиты. По его словам, сегодня армия, Росгвардия, региональные власти и частные компании действуют разрозненно, тогда как единой системы обнаружения и перехвата украинских беспилотников фактически не существует.

Другие прокремлевские комментаторы также заявляют, что государство переложило ответственность за защиту предприятий на бизнес, который не располагает необходимыми ресурсами и специалистами. По их мнению, России требуется централизованная координация всех сил ПВО и перераспределение имеющихся средств защиты.

Отдельные российские аналитики признают, что огромная территория страны превращается в серьезную проблему. По мере увеличения дальности украинских ударов защищать все важные объекты становится практически невозможно. Один из военных блогеров резюмировал ситуацию фразой: "Тыла больше нет".

В ISW считают, что Россия испытывает хронический дефицит систем ПВО для прикрытия как фронта, так и глубинных регионов. Попытки создать мобильные группы противодействия беспилотникам также осложняются нехваткой личного состава, поскольку армия одновременно нуждается в пополнении войск на линии фронта. По мнению аналитиков, пока эти проблемы не будут решены, Украина сможет продолжать и даже расширять кампанию дальнобойных ударов по российской территории.

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