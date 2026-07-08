Крым оказался на грани коллапса: в США раскрыли последствия новой стратегии Украины

Украинская кампания по нанесению ударов средней дальности по военным и логистическим объектам России начинает системно разрушать систему снабжения оккупированного Крыма. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), оценив результаты последних атак украинских сил.

Крым. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, только в ночь на 7 июля украинские беспилотники атаковали восемь танкеров так называемого "теневого флота", сухогруз и паром, которые перевозили бензин через Азовское море в оккупированный Крым. В ISW считают, что эти удары способны существенно осложнить поставки топлива на полуостров и усилить уже существующий дефицит горючего.

Одновременно украинские силы нанесли удары по 44 объектам энергетической инфраструктуры в Крыму и на оккупированном юге Украины. Сообщается о пожарах возле подстанций в районе Саки, железнодорожной станции, а также неподалеку от позиции российского комплекса С-400. Кроме того, были поражены два железнодорожных моста, которые использовались российской армией для переброски техники и снабжения.

В ISW напоминают, что в течение июня Украина последовательно атаковала нефтебазы, газохранилища, электроподстанции, транспортные узлы, объекты ПВО и военную инфраструктуру по всему Крыму. В результате оккупационные власти уже сообщают об отключениях электроэнергии в большинстве районов полуострова. Аналогичные проблемы фиксируются на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, где вводятся чрезвычайные меры.

По оценке аналитиков, серия ударов постепенно разрушает российскую систему противовоздушной обороны, нарушает логистику, ограничивает поставки топлива и делает содержание крупных военных группировок в Крыму значительно более сложной задачей.

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