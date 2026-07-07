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Крым накрывает новый кризис: почему в десятках населенных пунктов жить станет невозможно

Оккупационные власти объясняют масштабные отключения ремонтами, однако перебои с водой и электричеством на полуострове становятся все более системными

7 июля 2026, 10:42
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Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Крыму продолжаются серьезные проблемы с коммунальной инфраструктурой. В понедельник, 7 июля, масштабные отключения водоснабжения затронут сразу девять городов и несколько районов полуострова. Об этом сообщило подконтрольное оккупационным властям предприятие "Вода Крыма".

Крым накрывает новый кризис: почему в десятках населенных пунктов жить станет невозможно

Отключения водоснабжения в Крыму. Фото: из открытых источников

Без централизованной подачи воды останутся жители отдельных районов Симферополя, Феодосии, Керчи, Евпатории, Джанкоя, Белогорска, Армянска, Сак и Яны Капу (бывший Красноперекопск). Ограничения также затронут десятки близлежащих населенных пунктов, расположенных в Белогорском, Курманском и Джанкойском районах.

Официально причиной отключений названы аварийно-восстановительные работы. Однако местные жители уже не впервые сталкиваются с подобными перебоями, которые приобретают регулярный характер.

Ранее оккупационная администрация города Саки заявляла, что водоснабжение было нарушено из-за проблем с электроснабжением. В то же время спутниковые снимки зафиксировали последствия пожаров в районе электроподстанции "Саки" и железнодорожной станции, что могло дополнительно осложнить работу инфраструктуры.

Проблемы с водой фиксируются на полуострове уже несколько недель. С начала июля в ряде населенных пунктов южного Крыма введены графики подачи воды. В Евпатории ее жителям доставляют автоцистернами, а в селах Ялтинского района воду подают лишь в определенные часы суток. В отдельных населенных пунктах водоснабжение доступно всего несколько часов вечером.

Среди основных причин ухудшения ситуации оккупационные власти называют нехватку воды в водохранилищах и перебои с электроснабжением. В результате коммунальный кризис постепенно охватывает все новые территории полуострова, создавая дополнительные проблемы для местного населения.

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Источник: https://t.me/vodacrimearu/8729
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