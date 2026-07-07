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Крим накриває нову кризу: чому у десятках населених пунктів жити стане неможливо

Окупаційна влада пояснює масштабні відключення ремонтами, проте перебої з водою та електрикою на півострові стають дедалі системнішими.

7 липня 2026, 10:42
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Кравцев Сергей

У тимчасово окупованому Криму продовжуються серйозні проблеми з комунальною інфраструктурою. У понеділок, 7 липня, масштабні відключення водопостачання торкнуться одразу дев'яти міст та кількох районів півострова. Про це повідомило підконтрольне окупаційній владі підприємство "Вода Криму".

Крим накриває нову кризу: чому у десятках населених пунктів жити стане неможливо

Відключення водопостачання у Криму. Фото: із відкритих джерел

Без централізованої подачі води залишаться мешканці окремих районів Сімферополя, Феодосії, Керчі, Євпаторії, Джанкоя, Білогірська, Вірменська, Сак та Яни Капу (колишній Красноперекопськ). Обмеження також торкнуться десятків прилеглих населених пунктів, розташованих у Білогірському, Курманському та Джанкойському районах.

Офіційно причиною відключень названо аварійно-відновлювальні роботи. Проте місцеві жителі вже не вперше стикаються з подібними перебоями, які набувають регулярного характеру.

Раніше окупаційна адміністрація міста Саки заявляла, що водопостачання було порушено через проблеми з електропостачанням. Водночас супутникові знімки зафіксували наслідки пожеж у районі електропідстанції "Саки" та залізничної станції, що могло додатково ускладнити роботу інфраструктури.

Проблеми із водою фіксуються на півострові вже кілька тижнів. З початку липня у низці населених пунктів південного Криму запроваджено графіки подачі води. В Євпаторії її мешканцям доставляють автоцистернами, а в селах Ялтинського району воду подають лише у певні години доби. В окремих населених пунктах водопостачання доступне лише кілька годин увечері.

Серед основних причин погіршення ситуації окупаційна влада називає нестачу води у водосховищах та перебої з електропостачанням. В результаті комунальна криза поступово охоплює нові території півострова, створюючи додаткові проблеми для місцевого населення.

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Джерело: https://t.me/vodacrimearu/8729
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