Буданов сделал заявление об украинцах в Крыму: к чему нужно готовиться

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что удары по объектам военной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму являются частью стратегии по освобождению полуострова. По его словам, временные бытовые трудности, с которыми сталкиваются жители региона, напрямую связаны с операциями по ослаблению российских войск. Об этом Буданов рассказал в интервью РБК-Украина.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что обращается прежде всего к тем крымчанам, которые считают полуостров неотъемлемой частью Украины и ожидают его возвращения под контроль Киева.

По словам главы украинской разведки, он понимает недовольство людей, которым приходится сталкиваться с дефицитом топлива, длительными отключениями электроэнергии и перебоями с водоснабжением. Однако, отметил Буданов, эти проблемы являются следствием ударов по объектам, обеспечивающим российскую военную группировку, а не самоцелью украинских сил.

Ключевой задачей украинских операций Буданов назвал нарушение логистики российских войск на южном направлении. Именно через территорию временно оккупированного Крыма, по его словам, осуществляется масштабное снабжение группировки войск "Днепр", которая действует на юге Украины.

Глава ОП подчеркнул, что разрушение транспортной и энергетической инфраструктуры снижает возможности российских сил вести боевые действия и усложняет обеспечение армии боеприпасами, техникой и горючим. Он убежден, что подобные действия приближают момент освобождения Крыма.

Кирилл Буданов также заявил, что все нынешние ограничения следует рассматривать как временную цену за достижение стратегической цели – возвращение полуострова под украинский контроль.

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