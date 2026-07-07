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Буданов зробив заяву про українців у Криму: до чого потрібно готуватися

Глава ГУР закликав мешканців окупованого Криму з розумінням ставитися до перебоїв зі світлом, водою та паливом, назвавши головною метою руйнування російської логістики

7 липня 2026, 08:55
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Кравцев Сергей

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що удари по об'єктах військової інфраструктури у тимчасово окупованому Криму є частиною стратегії зі звільнення півострова. За його словами, тимчасові побутові труднощі, з якими стикаються жителі регіону, пов'язані безпосередньо з операціями з ослаблення російських військ. Про це Буданов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Буданов зробив заяву про українців у Криму: до чого потрібно готуватися

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Він наголосив, що звертається насамперед до тих кримчан, які вважають півострів невід'ємною частиною України та очікують на його повернення під контроль Києва.

За словами глави української розвідки, він розуміє невдоволення людей, яким доводиться стикатися з дефіцитом палива, тривалими відключеннями електроенергії та перебоями з водопостачанням. Однак, зазначив Буданов, ці проблеми є наслідком ударів по об'єктах, які забезпечують російське військове угруповання, а не самоціллю українських сил.

Ключовим завданням українських операцій Буданов назвав порушення логістики російських військ на південному напрямку. Саме через територію тимчасово окупованого Криму, за його словами, здійснюється масштабне постачання угруповання військ "Дніпро", яке діє на півдні України.

Глава ОП підкреслив, що руйнування транспортної та енергетичної інфраструктури знижує можливості російських сил вести бойові дії та ускладнює забезпечення армії боєприпасами, технікою та пальним. Він переконаний, що такі дії наближають момент звільнення Криму.

Кирило Буданов також заявив, що всі нинішні обмеження слід розглядати як тимчасову ціну за досягнення стратегічної мети повернення півострова під український контроль.

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