Крим опинився на межі колапсу: у США розкрили наслідки нової стратегії України

Українська кампанія з завдання ударів середньої дальності по військових і логістичним об'єктах Росії починає системно руйнувати систему постачання окупованого Криму. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), оцінивши результати останніх атак українських сил.

Крим. Фото: із відкритих джерел

За даними експертів, лише в ніч проти 7 липня українські безпілотники атакували вісім танкерів так званого "тіньового флоту", суховантаж і пором, які перевозили бензин через Азовське море до окупованого Криму. В ISW вважають, що ці удари здатні суттєво ускладнити постачання палива на півострів та посилити вже існуючий дефіцит пального.

Водночас українські сили завдали ударів по 44 об'єктах енергетичної інфраструктури в Криму та на окупованому півдні України. Повідомляється про пожежі біля підстанцій у районі Саки, залізничної станції, а також неподалік позиції російського комплексу С-400. Крім того, було вражено два залізничні мости, які використовувалися російською армією для перекидання техніки та постачання.

В ISW нагадують, що протягом червня Україна послідовно атакувала нафтобази, газосховища, електропідстанції, транспортні вузли, об'єкти ППО та військову інфраструктуру по всьому Криму. В результаті окупаційна влада вже повідомляє про відключення електроенергії в більшості районів півострова. Аналогічні проблеми фіксуються на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, де запроваджуються надзвичайні заходи.

За оцінкою аналітиків, серія ударів поступово руйнує російську систему протиповітряної оборони, порушує логістику, обмежує постачання палива та робить утримання великих військових угруповань у Криму значно складнішим завданням.

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