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«Тилу більше немає»: у Росії вимагають терміново рятувати ППО після ударів України

Російські військові блогери відкрито звинувачують владу у провалі захисту країни, попереджаючи про системну кризу протиповітряної оборони

8 липня 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Масштабні українські удари по об'єктах у глибині Росії викликали безпрецедентну хвилю критики всередині російського інформаційного простору. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), навіть провоєнні блогери та пропагандисти почали відкрито звинувачувати федеральну владу в нездатності організувати ефективну систему протиповітряної оборони.

«Тилу більше немає»: у Росії вимагають терміново рятувати ППО після ударів України

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними ISW, один із впливових російських військових блогерів закликав Міністерство оборони створити єдиний оперативний штаб цивільного протидронового захисту. За його словами, сьогодні армія, Росгвардія, регіональна влада та приватні компанії діють розрізнено, тоді як єдиної системи виявлення та перехоплення українських безпілотників фактично не існує.

Інші прокремлівські коментатори також заявляють, що держава переклала відповідальність за захист підприємств на бізнес, який не має необхідних ресурсів і фахівців. На їхню думку, Росії потрібна централізована координація всіх сил ППО та перерозподіл наявних засобів захисту.

Окремі російські аналітики визнають, що величезна територія країни перетворюється на серйозну проблему. Принаймні збільшення дальності українських ударів захищати всі важливі об'єкти стає практично неможливо. Один із військових блогерів резюмував ситуацію фразою: "Тилу більше немає".

В ISW вважають, що Росія зазнає хронічного дефіциту систем ППО для прикриття як фронту, так і глибинних регіонів. Спроби створити мобільні групи протидії безпілотникам також ускладнюються нестачею особового складу, оскільки армія одночасно потребує поповнення військ на лінії фронту. На думку аналітиків, доки ці проблеми не будуть вирішені, Україна зможе продовжувати і навіть розширювати кампанію далекобійних ударів по російській території.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-7-2026/
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