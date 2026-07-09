Россия содрогалась от взрывов: каким городам досталось больше всего

В ночь на 9 июля ряд российских городов вновь были атакованы неизвестными дронами. В результате инцидента на нефтебазах возникли пожары.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Примерно в 02:07 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал у себя в соцсетях, что для региона объявили беспилотная опасность.

Примерно через пару часов в соцсетях стали появляться видео, на которых, как утверждается, атакована нефтебаза.

Позже каналы уточнили, что атака произошла в городе Михайловск, а под удар попала нефтебаза "Лукойл-Югнефтепродукт". При этом пожар к утру становился все сильнее.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Согласно OSINT-каналам, под утро была атакована еще и Тверь. Там под удар попала нефтебаза "ТВЕРЬНЕФТЕПРОДУКТ", в результате чего тоже возник пожар. Предварительно, горит один из резервуаров.

Официальных комментариев пока что не поступало.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 8 июля беспилотники нанесли удары по российским городам Саратов и Борисоглебск. Там вспыхнули пожары, в том числе на НПЗ.

Губернатор Саратовской области Руслан Бусаргин среди ночи заявил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе применения беспилотников.

Также издание "Комментарии" сообщало – масштабные украинские удары по объектам в глубине России вызвали беспрецедентную волну критики внутри российского информационного пространства. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), даже провоенные блогеры и пропагандисты начали открыто обвинять федеральные власти в неспособности организовать эффективную систему противовоздушной обороны.



