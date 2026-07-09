Росія здригалася від вибухів: яким містам дісталося найбільше

У ніч на 9 липня низка російських міст знову була атакована невідомими дронами. Внаслідок інциденту на нафтобазах виникли пожежі.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Приблизно о 02:07 губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров написав у себе в соцмережах, що для регіону оголосили безпілотну небезпеку.

Приблизно за кілька годин у соцмережах почали з'являтися відео, на яких, як стверджується, атакована нафтобаза.

Пізніше канали уточнили, що атака сталася в місті Михайлівську, а під удар потрапила нафтобаза "Лукойл-Югнафтопродукт". При цьому пожежа на ранок ставала все сильнішою.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Згідно з OSINT-каналами, під ранок було атаковано ще й Твер. Там під удар потрапила нафтобаза "ТВЕРНАФТОПРОДУКТ", внаслідок чого теж виникла пожежа. Попередньо горить один із резервуарів.

Офіційних коментарів поки що не надходило.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 8 липня безпілотники завдали ударів по російським містам Саратов та Борисоглібськ. Там спалахнули пожежі, зокрема на НПЗ.

Губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін серед ночі заявив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування безпілотників.

Також видання "Коментарі" повідомляло – масштабні українські удари по об'єктах у глибині Росії викликали безпрецедентну хвилю критики всередині російського інформаційного простору. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), навіть провоєнні блогери та пропагандисти почали відкрито звинувачувати федеральну владу в нездатності організувати ефективну систему протиповітряної оборони.



