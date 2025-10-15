Саме така доля чекає на Путіна: який шлях РФ до капітуляції

Рубрики
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спрогнозував для російського диктатора Володимира Путіна долю, схожу на долю ХАМАС, але "у більш масштабному плані". За його словами, хоч Путін не хоче закінчувати війну, але його можна до цього змусити.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Андрій Коваленко вважає, що, попри небажання Путіна йти на мир, Москву можна примусити до кроків для закінчення війни.
На думку керівника ЦПД, ключовим механізмом тиску на Москву має стати позбавлення Росії "економічного та військово-промислового потенціалу вести війну". Коваленко наголосив на ролі далекобійних ударів, які вже "підтвердили", що саме вони є основною складовою такого тиску.
Ще одним елементом стратегії, яку назвав керівник ЦПД, має стати посилення протиповітряної оборони України. Як пояснив Коваленко, зміцнення ППО України не дасть можливість РФ досягати результатів своїми ударами.
