logo_ukra

BTC/USD

113074

ETH/USD

4183.26

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Саме така доля чекає на Путіна: який шлях РФ до капітуляції
commentss НОВИНИ Всі новини

Саме така доля чекає на Путіна: який шлях РФ до капітуляції

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Путіна можна примусити до закінчення війни в Україні

15 жовтня 2025, 12:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спрогнозував для російського диктатора Володимира Путіна долю, схожу на долю ХАМАС, але "у більш масштабному плані". За його словами, хоч Путін не хоче закінчувати війну, але його можна до цього змусити.

Саме така доля чекає на Путіна: який шлях РФ до капітуляції

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко вважає, що, попри небажання Путіна йти на мир, Москву можна примусити до кроків для закінчення війни.

"Путіна чекає доля ХАМАС, тільки в більш масштабному плані. ХАМАС також не хотів миру, але США разом з Ізраїлем примусили до цього, позбавивши інфраструктури для ведення війни, а також приструнивши Іран, який допомагав підтримувати війну", — пише Коваленко у Telegram.

На думку керівника ЦПД, ключовим механізмом тиску на Москву має стати позбавлення Росії "економічного та військово-промислового потенціалу вести війну". Коваленко наголосив на ролі далекобійних ударів, які вже "підтвердили", що саме вони є основною складовою такого тиску.

Ще одним елементом стратегії, яку назвав керівник ЦПД, має стати посилення протиповітряної оборони України. Як пояснив Коваленко, зміцнення ППО України не дасть можливість РФ досягати результатів своїми ударами.

"Путін не хоче миру, його можна примусити, і його "спонсорів" так само, але економічно", — підсумовує Коваленко свою заяву щодо шляхів примусу Росії до миру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мирний план Трампа щодо Гази, може стати сценарієм для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Путін сам захоче закінчити війну. Яка загроза нависла над Росією.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9916
Теги:

Новини

Всі новини