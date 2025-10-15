Саме така доля чекає на Путіна: який шлях РФ до капітуляції

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спрогнозував для російського диктатора Володимира Путіна долю, схожу на долю ХАМАС, але "у більш масштабному плані". За його словами, хоч Путін не хоче закінчувати війну, але його можна до цього змусити.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко вважає, що, попри небажання Путіна йти на мир, Москву можна примусити до кроків для закінчення війни.

"Путіна чекає доля ХАМАС, тільки в більш масштабному плані. ХАМАС також не хотів миру, але США разом з Ізраїлем примусили до цього, позбавивши інфраструктури для ведення війни, а також приструнивши Іран, який допомагав підтримувати війну", — пише Коваленко у Telegram.

На думку керівника ЦПД, ключовим механізмом тиску на Москву має стати позбавлення Росії "економічного та військово-промислового потенціалу вести війну". Коваленко наголосив на ролі далекобійних ударів, які вже "підтвердили", що саме вони є основною складовою такого тиску.

Ще одним елементом стратегії, яку назвав керівник ЦПД, має стати посилення протиповітряної оборони України. Як пояснив Коваленко, зміцнення ППО України не дасть можливість РФ досягати результатів своїми ударами.

"Путін не хоче миру, його можна примусити, і його "спонсорів" так само, але економічно", — підсумовує Коваленко свою заяву щодо шляхів примусу Росії до миру.

