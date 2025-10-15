План Трампа щодо Гази, може стати сценарієм для закінчення війни в Україні: деталі

Мирна ініціатива президента США Дональда Трампа, спрямована на припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, може лягти в основу потенційного сценарію закінчення війни між Росією та Україною. Таку думку висловила експертка з міжнародної політики, докторка філософії Людмила Покровщук.

Президент США Дональд Трамп

Людмила Покровщук в ефірі "24 Каналу" заявила, що мирний план Трампа складається з 20 пунктів і передбачає покрокові дії, зокрема припинення бойових дій, обміну полоненими та поступового виведення військ. Якщо цей алгоритм спрацює в Газі, він може бути адаптований до війни Росії проти України та стати своєрідною “моделлю миру”.

Попри потенційну можливість адаптації цього підходу, експертка вважає, що питання миру в Україні буде складнішим. На відміну від близькосхідного конфлікту, у війні між Росією та Україною жодна зі сторін не задоволена нинішнім результатом, що ускладнює пошук компромісу.

Крім того, Покровщук зауважує, що план Трампа щодо Гази, ще не остаточно реалізований, адже деякі зі сторін незацікавлені у виконанні усіх пунктів, які були запропоновані американським президентом.

"ХАМАС уже вчора заявив, що жодного роззброєння не буде, вони категорично проти. Але важливо хоча б розпочати процес", — пояснила Покровщук.

Проте, якщо мирний план Трампа щодо Гази продемонструє ефективність, він може стати прикладом руху для закінчення війни в Україні.

"Якщо це буде процес завершення війни, то ми хоча б зрозуміємо, який алгоритм може бути важливим і в нашому питанні", — додала експертка з міжнародної політики.

Водночас Покровщук наголосила, що Україна та її партнери мають зберігати фокус світової уваги, адже Росії вигідно, щоб Україна зникла з міжнародного порядку денного.

