logo_ukra

BTC/USD

112469

ETH/USD

4110.97

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією План Трампа щодо Гази, може стати сценарієм для закінчення війни в Україні: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

План Трампа щодо Гази, може стати сценарієм для закінчення війни в Україні: деталі

Мирний план Дональда Трампа для Ізраїлю та ХАМАС може стати основою сценарію завершення війни в Україні.

15 жовтня 2025, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Мирна ініціатива президента США Дональда Трампа, спрямована на припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, може лягти в основу потенційного сценарію закінчення війни між Росією та Україною. Таку думку висловила експертка з міжнародної політики, докторка філософії Людмила Покровщук.

План Трампа щодо Гази, може стати сценарієм для закінчення війни в Україні: деталі

Президент США Дональд Трамп

Людмила Покровщук в ефірі "24 Каналу" заявила, що мирний план Трампа складається з 20 пунктів і передбачає покрокові дії, зокрема припинення бойових дій, обміну полоненими та поступового виведення військ. Якщо цей алгоритм спрацює в Газі, він може бути адаптований до війни Росії проти України та стати своєрідною “моделлю миру”.

Попри потенційну можливість адаптації цього підходу, експертка вважає, що питання миру в Україні буде складнішим. На відміну від близькосхідного конфлікту, у війні між Росією та Україною жодна зі сторін не задоволена нинішнім результатом, що ускладнює пошук компромісу.

Крім того, Покровщук зауважує, що план Трампа щодо Гази, ще не остаточно реалізований, адже деякі зі сторін незацікавлені у виконанні усіх пунктів, які були запропоновані американським президентом.

"ХАМАС уже вчора заявив, що жодного роззброєння не буде, вони категорично проти. Але важливо хоча б розпочати процес", — пояснила Покровщук.

Проте, якщо мирний план Трампа щодо Гази продемонструє ефективність, він може стати прикладом руху для закінчення війни в Україні.

"Якщо це буде процес завершення війни, то ми хоча б зрозуміємо, який алгоритм може бути важливим і в нашому питанні", — додала експертка з міжнародної політики.

Водночас Покровщук наголосила, що Україна та її партнери мають зберігати фокус світової уваги, адже Росії вигідно, щоб Україна зникла з міжнародного порядку денного.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп тепер знає, як завершити війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про шанс закінчити війну в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/geopolitics/algoritm-ugodi-mizh-izrayilem-hamas-mozhut-vikoristati-dlya-miru_n2933150
Теги:

Новини

Всі новини