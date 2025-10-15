logo

План Трампа по Газе может стать сценарием для окончания войны в Украине: детали
НОВОСТИ

План Трампа по Газе может стать сценарием для окончания войны в Украине: детали

Мирный план Дональда Трампа для Израиля и ХАМАС может стать основой для сценария завершения войны в Украине.

15 октября 2025, 09:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Мирная инициатива президента США Дональда Трампа, направленная на прекращение огня между Израилем и ХАМАСом, может лечь в основу потенциального сценария окончания войны между Россией и Украиной. Такое мнение высказала эксперт по международной политике, доктор философии Людмила Покровщук.

План Трампа по Газе может стать сценарием для окончания войны в Украине: детали

Президент США Дональд Трамп

Людмила Покровщук в эфире "24 Канала" заявила, что мирный план Трампа состоит из 20 пунктов и предусматривает пошаговые действия, в том числе прекращение боевых действий, обмен пленными и постепенное выведение войск. Если этот алгоритм сработает в Газе, он может быть адаптирован к войне России против Украины и стать своеобразной моделью мира.

Несмотря на потенциальную возможность адаптации этого подхода, эксперт считает, что вопрос мира в Украине будет сложнее. В отличие от ближневосточного конфликта, в войне между Россией и Украиной ни одна из сторон не удовлетворена нынешним результатом, что затрудняет поиск компромисса.

Кроме того, Покровщук отмечает, что план Трампа по Газе еще не окончательно реализован, ведь некоторые из сторон незаинтересованы в выполнении всех пунктов, предложенных американским президентом.

"ХАМАС уже вчера заявил, что никакого разоружения не будет, они категорически против. Но важно хотя бы начать процесс", – пояснила Покровщук.

Однако если мирный план Трампа по Газе продемонстрирует эффективность, он может стать примером движения для окончания войны в Украине.

"Если это будет процесс завершения войны, то мы хотя бы поймем, какой алгоритм может быть важен и в нашем вопросе", — добавила эксперт по международной политике.

В то же время Покровщук подчеркнула, что Украина и ее партнеры должны сохранять фокус мирового внимания, ведь России выгодно, чтобы Украина исчезла из международной повестки дня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп теперь знает, как завершить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о шансе закончить войну в Украине.



Источник: https://24tv.ua/geopolitics/algoritm-ugodi-mizh-izrayilem-hamas-mozhut-vikoristati-dlya-miru_n2933150
