Именно такая судьба ждет Путина: каков путь РФ к капитуляции.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко спрогнозировал для российского диктатора Владимира Путина судьбу, похожую на судьбу ХАМАС, но "в более масштабном плане". По его словам, хотя Путин не хочет заканчивать войну, но его можно к этому заставить.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко считает, что, несмотря на нежелание Путина идти на мир, Москву можно принудить к шагам для окончания войны.

"Путина ждет судьба ХАМАС, только в более масштабном плане. ХАМАС также не хотел мира, но США вместе с Израилем принудили к этому, лишив инфраструктуру для ведения войны, а также приструнив Иран, который помогал поддерживать войну", — пишет Коваленко в Telegram.

По мнению руководителя ЦПД, ключевым механизмом давления на Москву должно стать лишение России "экономического и военно-промышленного потенциала вести войну". Коваленко отметил роль дальнобойных ударов, которые уже "подтвердили", что именно они являются основной составляющей такого давления.

Еще одним элементом стратегии, которую назвал руководитель ЦПД, должно стать усиление противовоздушной обороны Украины. Как пояснил Коваленко, укрепление ПВО Украины не позволит РФ достигать результатов своими ударами.

"Путин не хочет мира, его можно заставить, и его "спонсоров" так же, но экономически", — заключает Коваленко свое заявление по поводу путей принуждения России к миру.

