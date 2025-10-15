Именно такая судьба ждет Путина: каков путь РФ к капитуляции.

Рубрики
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко спрогнозировал для российского диктатора Владимира Путина судьбу, похожую на судьбу ХАМАС, но "в более масштабном плане". По его словам, хотя Путин не хочет заканчивать войну, но его можно к этому заставить.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко считает, что, несмотря на нежелание Путина идти на мир, Москву можно принудить к шагам для окончания войны.
По мнению руководителя ЦПД, ключевым механизмом давления на Москву должно стать лишение России "экономического и военно-промышленного потенциала вести войну". Коваленко отметил роль дальнобойных ударов, которые уже "подтвердили", что именно они являются основной составляющей такого давления.
Еще одним элементом стратегии, которую назвал руководитель ЦПД, должно стать усиление противовоздушной обороны Украины. Как пояснил Коваленко, укрепление ПВО Украины не позволит РФ достигать результатов своими ударами.
