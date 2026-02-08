Саме це стало результатом переговорів України, США та РФ: який сигнал надійшов з Кремля

Тристоронні переговори України, США та Росії, що відбулися в Абу-Дабі, мали б стати кроком до деескалації. Однак, їхній практичний результат виявився протилежним, адже Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на українську енергетичну інфраструктуру з початку повномасштабної війни.

Переговори в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у своєму дописі у Facebook заявив, що саме після "мирних" переговорів Україна зазнала масштабного удару по критично важливих об’єктах енергосистеми.

"Світові політики організували таку боротьбу за мир, що скоро від нього каменя на камені не залишиться. Вагомим практичним результатом "мирних" перемовин в ОАЕ для української енергетики стала одна із наймасованіших повітряних атак рашистів на українську енергетику з 24 лютого 2022 року", — вказав Омельченко.

За словами експерта, в ніч на 7 лютого російські війська цілилися по Бурштинській та Добротвірській теплоелектростанціях, підстанціях і лініях електропередач "Укренерго", зокрема по об’єктах, що забезпечують передачу потужностей з атомних електростанцій. Наслідком атаки стало запровадження графіків відключень світла до п’яти черг на добу, а в північних і східних регіонах діють спеціальні, ще більш жорсткіші обмеження.

Дані Повітряних сил ЗСУ підтверджують масштаб удару. Росія застосувала 39 ракет різних типів і 408 ударних дронів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 24 ракети та 382 безпілотники, однак частина ударів досягла цілей.

Омельченко також нагадав, що "преамбулою" до переговорів стала загибель щонайменше 15 шахтарів від удару ворожого дрона та знищення Дарницької ТЕЦ, що залишило без опалення сотні тисяч мешканців Києва і Харкова щонайменше до кінця опалювального сезону 2025–2026 років.

"Цікаво, на які результати можна сподіватися після наступних "мирних" переговорів?", — риторично запитує Омельченко.

