Именно это стало результатом переговоров Украины, США и РФ: какой сигнал поступил из Кремля

Состоявшиеся в Абу-Даби трехсторонние переговоры Украины, США и России должны стать шагом к деэскалации. Однако их практический результат оказался противоположным, ведь Россия совершила одну из самых массированных воздушных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру с начала полномасштабной войны.

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в своем сообщении в Facebook заявил, что именно после "мирных" переговоров Украина получила масштабный удар по критически важным объектам энергосистемы.

"Мировые политики организовали такую борьбу за мир, что скоро от него камня на камне не останется. Весомым практическим результатом "мирных" переговоров в ОАЭ для украинской энергетики стала одна из самых массированных воздушных атак рашистов на украинскую энергетику с 24 февраля 2022 года", — указал Омельченко.

По словам эксперта, в ночь на 7 февраля российские войска целились по Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциям, подстанциям и линиям электропередач "Укрэнерго", в том числе по объектам, обеспечивающим передачу мощностей из атомных электростанций. Следствием атаки стало введение графиков отключений света до пяти очередей в сутки, а в северных и восточных регионах действуют специальные, еще более жесткие ограничения.

Данные воздушных сил ВСУ подтверждают масштаб удара. Россия применила 39 ракет разных типов и 408 ударных дронов. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 24 ракеты и 382 беспилотника, однако часть ударов достигла целей.

Омельченко также напомнил, что "преамбулой" к переговорам стала гибель, по меньшей мере, 15 шахтеров от удара вражеского дрона и уничтожение Дарницкой ТЭЦ, что оставило без отопления сотни тысяч жителей Киева и Харькова по меньшей мере до конца отопительного сезона 2025-2026 годов.

"Интересно, на какие результаты можно надеяться после следующих "мирных" переговоров?", – риторически спрашивает Омельченко.

