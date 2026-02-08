Именно это стало результатом переговоров Украины, США и РФ: какой сигнал поступил из Кремля

Рубрики
Состоявшиеся в Абу-Даби трехсторонние переговоры Украины, США и России должны стать шагом к деэскалации. Однако их практический результат оказался противоположным, ведь Россия совершила одну из самых массированных воздушных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру с начала полномасштабной войны.
Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в своем сообщении в Facebook заявил, что именно после "мирных" переговоров Украина получила масштабный удар по критически важным объектам энергосистемы.
По словам эксперта, в ночь на 7 февраля российские войска целились по Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциям, подстанциям и линиям электропередач "Укрэнерго", в том числе по объектам, обеспечивающим передачу мощностей из атомных электростанций. Следствием атаки стало введение графиков отключений света до пяти очередей в сутки, а в северных и восточных регионах действуют специальные, еще более жесткие ограничения.
Данные воздушных сил ВСУ подтверждают масштаб удара. Россия применила 39 ракет разных типов и 408 ударных дронов. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 24 ракеты и 382 беспилотника, однако часть ударов достигла целей.
Омельченко также напомнил, что "преамбулой" к переговорам стала гибель, по меньшей мере, 15 шахтеров от удара вражеского дрона и уничтожение Дарницкой ТЭЦ, что оставило без отопления сотни тысяч жителей Киева и Харькова по меньшей мере до конца отопительного сезона 2025-2026 годов.
