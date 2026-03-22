Саме це Путін вважатиме успіхом у війні проти України

Навіть збереження контролю над невеликою частиною території України може стати для Кремля приводом оголосити війну успішною. Таку думку висловив австрійський військовий історик і аналітик Том Купер, коментуючи логіку дій російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України.

Російський диктатор Володимир Путін.

Том Купер в ефірі "Еспресо" заявив, що для Путіна ключовим є не масштаб територіальних здобутків, а сам факт їхнього збереження. Якщо після завершення бойових дій Росія утримає хоча б частину української території, Кремль може представити це як перемогу.

На думку аналітика, Кремль не зважає на втрати або економічні наслідки війни для Росії. Натомість важливим для російського керівництва є політичний результат, а саме ослаблення України та створення проблем для західних союзників, зокрема НАТО і Європейського Союзу.

Купер також вважає, що багато західних політиків недооцінюють значення навіть символічної окупації для російської влади. Саме цим він пояснює відсутність достатньо рішучої мобілізації ресурсів у Європі для підтримки України.

"Чи збереже Путін 2 квадратні сантиметри України чи 20% території – не має принципового значення. Якщо після цієї війни йому залишиться хоча б щось, він уже вважатиме це успіхом. Особливо для нього має значення, якщо він збереже контроль над будь-якою частиною України", — додав аналітик.

За словами аналітика, єдиним реальним способом завершити війну залишається поразка Росії на полі бою, інакше Кремль може трактувати будь-який територіальний контроль як стратегічний успіх.

