Именно это Путин сочтет успехом в войне против Украины

Даже сохранение контроля над небольшой частью территории Украины может стать для Кремля поводом объявить успешную войну. Такое мнение высказал австрийский военный историк и аналитик Том Купер, комментируя логику действий российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Том Купер в эфире "Эспрессо" заявил, что для Путина ключевым является не масштаб территориальных достижений, а сам факт их сохранения. Если после завершения боевых действий Россия удержит хотя бы часть украинской территории, то Кремль может представить это как победу.

По мнению аналитика, Кремль не учитывает потери или экономические последствия войны для России. Важным для российского руководства является политический результат, а именно ослабление Украины и создание проблем для западных союзников, в частности НАТО и Европейского Союза.

Купер также считает, что многие западные политики недооценивают значение даже символической оккупации для российских властей. Именно этим он объясняет отсутствие достаточно решительной мобилизации ресурсов в Европе для поддержки Украины.

"Сохранит ли Путин 2 квадратных сантиметра Украины или 20% территории – не имеет принципиального значения. Если после этой войны ему останется хотя бы что-то, он уже сочтет это успехом. Особенно для него имеет значение, если он сохранит контроль над любой частью Украины", — добавил аналитик.

По словам аналитика, единственным реальным способом завершить войну остается поражение России на поле боя, в противном случае Кремль может трактовать любой территориальный контроль как стратегический успех.

