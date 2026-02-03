Рютте заговорив українською після пресконференції з Зеленським (ВІДЕО)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 лютого відвідав Київ, де разом із президентом Володимиром Зеленським провів спільну пресконференцію. Після офіційної частини глава Альянсу несподівано звернувся українською мовою, сказавши на прощання: "до побачення".

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

На пресконференції у Києві Рютте зробив низку принципових заяв щодо війни Росії проти України. За його словами, Володимир Зеленський "абсолютно готовий" до переговорів і укладення угоди з Росією, але лише на прийнятних для України умовах. Водночас очільник НАТО зауважив, що масовані російські удари по українських містах, які не мають військових цілей, ставлять під сумнів щирість намірів Кремля.

"Звісно, сама війна вже була божевіллям, неспровокований напад росіян, але це навіть не військова справа. Це удари по невинних цивільних, тому я ставлюся до цього надзвичайно серйозно. Я думаю, президент України абсолютно готовий домовлятися, укласти угоду з росіянами, яка має бути прийнятною для всіх сторін, особливо для України. Але це змушує замислитись, чи росіяни взагалі серйозно налаштовані", — сказав Рютте.

Окремо Рютте запевнив у стабільності військової підтримки України. За його словами, фінансування на озброєння буде забезпечене, а дві третини країн-членів НАТО вже долучилися до програми PURL. Нині, зазначив він, Україна отримує за цією програмою близько 90% ракет для протиповітряної оборони та 75% інших видів озброєнь.

Після пресконференції Рютте звернувся до журналістів та сказав "до побачення" українською мовою. Фрагмент з цим потрапив на відео та у соцмережі.

