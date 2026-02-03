Рютте заговорил по-украински после пресс-конференции с Зеленским (ВИДЕО)

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 февраля посетил Киев, где вместе с президентом Владимиром Зеленским провел совместную пресс-конференцию. После официальной части глава Альянса неожиданно перешел на украинский язык, сказав на прощание: "до побачення".

На пресс-конференции в Киеве Рютте сделал ряд принципиальных заявлений о войне России против Украины. По его словам, Владимир Зеленский "совершенно готов" к переговорам и заключению соглашения с Россией, но только на приемлемых для Украины условиях. В то же время глава НАТО отметил, что массированные российские удары по украинским городам, не имеющим военных целей, ставят под сомнение искренность намерений Кремля.

"Конечно, сама война уже была безумием, неспровоцированное нападение россиян, но это даже не военное дело. Это удары по невинным гражданским, поэтому я отношусь к этому чрезвычайно серьезно. Я думаю, президент Украины абсолютно готов договариваться, заключить соглашение с россиянами, которое должно быть приемлемым для всех сторон, особенно для Украины. Но это заставляет задуматься, россияне ли вообще серьезно настроены", — сказал Рютте.

Отдельно Рютте заверил стабильность военной поддержки Украины. По его словам, финансирование на вооружение будет обеспечено, а две трети стран-членов НАТО уже присоединились к программе PURL. В настоящее время, отметил он, Украина получает по этой программе около 90% ракет для противовоздушной обороны и 75% других видов вооружений.

После пресс-конференции Рютте обратился к журналистам и сказал "до побачення" на украинском языке. Фрагмент попал на видео и в соцсети.

