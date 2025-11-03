logo_ukra

BTC/USD

106878

ETH/USD

3596.73

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РПЦ відкрито співпрацює з армією РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

РПЦ відкрито співпрацює з армією РФ

РПЦ офіційно залучена до мілітаризації окупованих територій — ЦНС

3 листопада 2025, 21:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На тимчасово окупованій Херсонщині російська православна церква відкрито співпрацює з військовими підрозділами РФ.

РПЦ відкрито співпрацює з армією РФ

“Священник” отримав техніку для фронту

Командування угруповання “Крим” та бойовики “Барс Крим” передали священнику Дмитрію Кроткову мотоцикл для “виконання бойових завдань”.

Кротков — настоятель храму при МНС РФ у Криму і керівник “військового відділу” митрополії, який відповідає за взаємодію зі збройними силами окупантів. Раніше він курував “гумконвої” та облаштування бліндажних храмів поблизу лінії фронту.

За даними Центру національного спротиву, РПЦ паралельно створює мережу “церковно-гуманітарних центрів”, через які під прикриттям благодійності доставляє спорядження та амуніцію на передову.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство оборони України, за дорученням Президента Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.
Головна новація — чітко визначені терміни служби. Контракти передбачатимуть від 1 до 5 років. Для тих, хто обере довший контракт — на 2–5 років, після завершення служби надаватиметься річна відстрочка від мобілізації. Після ухвалення змін контракти зможуть підписати всі військовослужбовці — як діючі, так і нові.
Також портал "Коментарі" інформував про те, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Донеччині, де тривають активні бої у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

За його словами, зараз пріоритет — забезпечення логістики та витіснення противника з міської забудови. Для цього війська посилюють додатковими підрозділами, озброєнням, технікою та безпілотними системами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7905
Теги:

Новини

Всі новини