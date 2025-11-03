РПЦ відкрито співпрацює з армією РФ

На тимчасово окупованій Херсонщині російська православна церква відкрито співпрацює з військовими підрозділами РФ.

“Священник” отримав техніку для фронту

Командування угруповання “Крим” та бойовики “Барс Крим” передали священнику Дмитрію Кроткову мотоцикл для “виконання бойових завдань”.

Кротков — настоятель храму при МНС РФ у Криму і керівник “військового відділу” митрополії, який відповідає за взаємодію зі збройними силами окупантів. Раніше він курував “гумконвої” та облаштування бліндажних храмів поблизу лінії фронту.

За даними Центру національного спротиву, РПЦ паралельно створює мережу “церковно-гуманітарних центрів”, через які під прикриттям благодійності доставляє спорядження та амуніцію на передову.

