РПЦ открыто сотрудничает с армией РФ

На временно оккупированной Херсонской области российская православная церковь открыто сотрудничает с военными подразделениями РФ.

«Священник» получил технику для фронта

Командование группировки "Крым" и боевики "Барс Крым" передали священнику Дмитрию Кроткову мотоцикл для "выполнения боевых задач".

Кротков — настоятель храма при МЧС РФ в Крыму и руководитель "военного отдела" митрополии, отвечающий за взаимодействие с вооруженными силами оккупантов. Ранее он курировал "гумконвои" и обустройство блиндажных храмов вблизи линии фронта.

По данным Центра национального сопротивления, РПЦ параллельно создает сеть церковно-гуманитарных центров, через которые под прикрытием благотворительности доставляет снаряжение и амуницию на передовую.

