Сирський розкрив деталі наступу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Донеччині, де тривають активні бої у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Сирський про Добропільський напрямок

За його словами, зараз пріоритет — забезпечення логістики та витіснення противника з міської забудови. Для цього війська посилюють додатковими підрозділами, озброєнням, технікою та безпілотними системами.

“Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Звільнення та зачистка територій змушують ворога розпорошувати сили й не дають зосередитися в районі Покровська”, — зазначив Сирський.

Минулої доби українські штурмові підрозділи просунулися вперед на окремих напрямках, продовжуючи звільнення територій. Загалом за час операції звільнено 188 км², ще 248,7 км² зачищено від диверсійних груп противника.

“Бойова робота зі знищення окупантів триває. Дякую кожному українському захиснику й кожній захисниці за стійкість, хоробрість і професіоналізм”, — підсумував головнокомандувач.

