Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військовий розкрив реалії армії: у ЗСУ більше карають, ніж захищають
Військовий розкрив реалії армії: у ЗСУ більше карають, ніж захищають

Валерій Маркус: “Солдат — найбільш незахищена людина в українській армії”

3 листопада 2025, 20:41
Ткачова Марія

Військовий, блогер і ветеран Валерій Маркус опублікував розгорнуту заяву, в якій звернув увагу на системні проблеми у Збройних силах України та закликав до реформи Сержантського корпусу.

Військовий розкрив реалії армії: у ЗСУ більше карають, ніж захищають

Маркус про системну проблему у ЗСУ

Маркус наголосив, що солдат не має достатніх механізмів самозахисту, тоді як несе найбільший ризик і відповідальність.

“Найменше прав — найбільше ризику. У системі, де рішення ухвалюють нагорі, помилки оплачуються внизу”, — написав він.

Він підкреслив, що відповідальність командирів часто обмежується втратою техніки, а не людей, а покарання для рядових і сержантів значно суворіші, ніж для офіцерів.

“Солдат робить найбільше роботи, але роками не може отримати навіть “старшого солдата”. Командирів же нагороджують навіть під час зняття з посади — аби не принизити честь офіцера”, — зазначив Маркус.

За його словами, відсутність механізму юридичного, інформаційного, медичного та фінансового захисту солдатів створює “прірву між рядовим і офіцерським складом” та деморалізує армію.

Військовий вважає, що вирішити цю проблему може реальна реформа Сержантського корпусу — інституції, яка має “стримувати абсурд” і захищати інтереси тих, хто несе службу на передовій.

“Без солдата не буде ні нуля, ні тилу, ні держави”, — підсумував Маркус, анонсувавши велике відео на цю тему, яке він планує опублікувати у листопаді.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Вашингтон готується до першого після вказівки Дональда Трампа випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на навігаційні попередження, які свідчать про запланований запуск МБР Minuteman III, здатної нести ядерну боєголовку.



Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YjCBrkfRY711KrX5c39MLRPJ7tdaRRCecqqLmZVp7Ba7x5aWGVbF32jFSCLdGRnKl&id=100002265506556
