Військовий розкрив реалії армії: у ЗСУ більше карають, ніж захищають

Ткачова Марія
Військовий, блогер і ветеран Валерій Маркус опублікував розгорнуту заяву, в якій звернув увагу на системні проблеми у Збройних силах України та закликав до реформи Сержантського корпусу.
Маркус про системну проблему у ЗСУ
Маркус наголосив, що солдат не має достатніх механізмів самозахисту, тоді як несе найбільший ризик і відповідальність.
“Найменше прав — найбільше ризику. У системі, де рішення ухвалюють нагорі, помилки оплачуються внизу”, — написав він.
Він підкреслив, що відповідальність командирів часто обмежується втратою техніки, а не людей, а покарання для рядових і сержантів значно суворіші, ніж для офіцерів.
“Солдат робить найбільше роботи, але роками не може отримати навіть “старшого солдата”. Командирів же нагороджують навіть під час зняття з посади — аби не принизити честь офіцера”, — зазначив Маркус.
За його словами, відсутність механізму юридичного, інформаційного, медичного та фінансового захисту солдатів створює “прірву між рядовим і офіцерським складом” та деморалізує армію.
Військовий вважає, що вирішити цю проблему може реальна реформа Сержантського корпусу — інституції, яка має “стримувати абсурд” і захищати інтереси тих, хто несе службу на передовій.
“Без солдата не буде ні нуля, ні тилу, ні держави”, — підсумував Маркус, анонсувавши велике відео на цю тему, яке він планує опублікувати у листопаді.