Военный раскрыл реалии армии: в ВСУ больше наказывают, чем защищают

Ткачова Марія
Военный блогер и ветеран Валерий Маркус опубликовал развернутое заявление, в котором обратил внимание на системные проблемы в Вооруженных силах Украины и призвал к реформе Сержантского корпуса.
Маркус про системную проблему в ВСУ
Маркус подчеркнул, что у солдата нет достаточных механизмов самозащиты, тогда как несет наибольший риск и ответственность.
"Меньше всего прав — больше риска. В системе, где решения принимаются наверху, ошибки оплачиваются внизу", — написал он.
Он подчеркнул, что ответственность командиров часто ограничивается потерей техники, а не людей, а наказания для рядовых и сержантов гораздо строже, чем для офицеров.
"Солдат делает больше работы, но годами не может получить даже "старшего солдата". Командиров же награждают даже во время смещения — чтобы не унизить честь офицера", — отметил Маркус.
По его словам, отсутствие механизма юридической, информационной, медицинской и финансовой защиты солдат создает пропасть между рядовым и офицерским составом и деморализует армию.
Военный считает, что решить эту проблему может реальная реформа Сержантского корпуса — института, который должен сдерживать абсурд и защищать интересы тех, кто несет службу на передовой.
"Без солдата не будет ни нуля, ни тыла, ни государства", — подытожил Маркус, анонсировав большое видео на эту тему, которое он планирует опубликовать в ноябре.