logo

BTC/USD

106979

ETH/USD

3634.57

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный раскрыл реалии армии: в ВСУ больше наказывают, чем защищают
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный раскрыл реалии армии: в ВСУ больше наказывают, чем защищают

Валерий Маркус: "Солдат - самый незащищенный человек в украинской армии"

3 ноября 2025, 20:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военный блогер и ветеран Валерий Маркус опубликовал развернутое заявление, в котором обратил внимание на системные проблемы в Вооруженных силах Украины и призвал к реформе Сержантского корпуса.

Военный раскрыл реалии армии: в ВСУ больше наказывают, чем защищают

Маркус про системную проблему в ВСУ

Маркус подчеркнул, что у солдата нет достаточных механизмов самозащиты, тогда как несет наибольший риск и ответственность.

"Меньше всего прав — больше риска. В системе, где решения принимаются наверху, ошибки оплачиваются внизу", — написал он.

Он подчеркнул, что ответственность командиров часто ограничивается потерей техники, а не людей, а наказания для рядовых и сержантов гораздо строже, чем для офицеров.

"Солдат делает больше работы, но годами не может получить даже "старшего солдата". Командиров же награждают даже во время смещения — чтобы не унизить честь офицера", — отметил Маркус.

По его словам, отсутствие механизма юридической, информационной, медицинской и финансовой защиты солдат создает пропасть между рядовым и офицерским составом и деморализует армию.

Военный считает, что решить эту проблему может реальная реформа Сержантского корпуса — института, который должен сдерживать абсурд и защищать интересы тех, кто несет службу на передовой.

"Без солдата не будет ни нуля, ни тыла, ни государства", — подытожил Маркус, анонсировав большое видео на эту тему, которое он планирует опубликовать в ноябре.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вашингтон готовится к первому после указания Дональда Трампа испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения, свидетельствующие о запланированном запуске МБР Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YjCBrkfRY711KrX5c39MLRPJ7tdaRRCecqqLmZVp7Ba7x5aWGVbF32jFSCLdGRnKl&id=100002265506556
Теги:

Новости

Все новости