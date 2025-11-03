Военный раскрыл реалии армии: в ВСУ больше наказывают, чем защищают

Военный блогер и ветеран Валерий Маркус опубликовал развернутое заявление, в котором обратил внимание на системные проблемы в Вооруженных силах Украины и призвал к реформе Сержантского корпуса.

Маркус про системную проблему в ВСУ

Маркус подчеркнул, что у солдата нет достаточных механизмов самозащиты, тогда как несет наибольший риск и ответственность.

"Меньше всего прав — больше риска. В системе, где решения принимаются наверху, ошибки оплачиваются внизу", — написал он.

Он подчеркнул, что ответственность командиров часто ограничивается потерей техники, а не людей, а наказания для рядовых и сержантов гораздо строже, чем для офицеров.

"Солдат делает больше работы, но годами не может получить даже "старшего солдата". Командиров же награждают даже во время смещения — чтобы не унизить честь офицера", — отметил Маркус.

По его словам, отсутствие механизма юридической, информационной, медицинской и финансовой защиты солдат создает пропасть между рядовым и офицерским составом и деморализует армию.

Военный считает, что решить эту проблему может реальная реформа Сержантского корпуса — института, который должен сдерживать абсурд и защищать интересы тех, кто несет службу на передовой.

"Без солдата не будет ни нуля, ни тыла, ни государства", — подытожил Маркус, анонсировав большое видео на эту тему, которое он планирует опубликовать в ноябре.

