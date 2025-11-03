Перший сигнал після заяв Трампа: Вашингтон готує ядерний тест

Рубрики
Ткачова Марія
Вашингтон готується до першого після вказівки Дональда Трампа випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на навігаційні попередження, які свідчать про запланований запуск МБР Minuteman III, здатної нести ядерну боєголовку.
Тест-запуск ядерної ракети у напрямку Тихого океану
За даними видання, випробування можуть відбутися вже цього тижня — між середою та четвергом.
Пуск ракети планується з бази Ванденберг у Каліфорнії. Згідно з планом, Minuteman III має пролетіти через Тихий океан і досягти випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн (Маршаллові острови).
Нагадаємо, 30 жовтня Дональд Трамп заявив, що США повинні провести випробування ядерної зброї, аргументувавши це тим, що Сполучені Штати не мають бути єдиною країною, яка утримується від таких тестів.