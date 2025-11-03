Перший сигнал після заяв Трампа: Вашингтон готує ядерний тест

Вашингтон готується до першого після вказівки Дональда Трампа випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на навігаційні попередження, які свідчать про запланований запуск МБР Minuteman III, здатної нести ядерну боєголовку.

Тест-запуск ядерної ракети у напрямку Тихого океану

За даними видання, випробування можуть відбутися вже цього тижня — між середою та четвергом.

Пуск ракети планується з бази Ванденберг у Каліфорнії. Згідно з планом, Minuteman III має пролетіти через Тихий океан і досягти випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн (Маршаллові острови).

Нагадаємо, 30 жовтня Дональд Трамп заявив, що США повинні провести випробування ядерної зброї, аргументувавши це тим, що Сполучені Штати не мають бути єдиною країною, яка утримується від таких тестів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у центрі Рима, неподалік від Колізею, під час реконструкції обвалилася середньовічна вежа Торре-дей-Конті. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Пам’ятка розташована біля популярного туристичного маршруту — вулиці, що сполучає площу Венеції з Колізеєм. За даними видання, вежа обвалювалася щонайменше двічі, причому другий обвал стався вже під час роботи рятувальників, які намагалися розчистити завали. Унаслідок інциденту постраждали кілька працівників, один із них зазнав тяжких травм і був госпіталізований, ще одного робітника засипало уламками. На місці триває рятувальна операція.





Історичну вежу було зведено ще у 1238 році за Папи Інокентія ІІІ. Споруда виконувала адміністративні функції, а з 2006 року була закрита для відвідувачів.

