Первый сигнал после заявлений Трампа: Вашингтон готовит ядерный тест
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый сигнал после заявлений Трампа: Вашингтон готовит ядерный тест

США готовятся к испытанию межконтинентальной ракеты Minuteman III после заявления Трампа - Newsweek

3 ноября 2025, 20:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Вашингтон готовится к первому после указания Дональда Трампа испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения, свидетельствующие о запланированном запуске МБР Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.

Первый сигнал после заявлений Трампа: Вашингтон готовит ядерный тест

Тест-запуск ядерной ракеты в направлении Тихого океана

По данным издания, испытания могут пройти уже на этой неделе — между средой и четвергом.

Пуск ракеты планируется с базы Ванденберга в Калифорнии. Согласно плану, Minuteman III должен пролететь через Тихий океан и достичь испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова).

Напомним, 30 октября Дональд Трамп заявил, что США должны провести испытания ядерного оружия, аргументировав это тем, что Соединенные Штаты не должны быть единственной страной, воздерживающейся от подобных тестов.

Источник: https://www.newsweek.com/map-first-united-states-nuclear-missile-test-trump-comments-10979891
