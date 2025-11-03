Первый сигнал после заявлений Трампа: Вашингтон готовит ядерный тест

Вашингтон готовится к первому после указания Дональда Трампа испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения, свидетельствующие о запланированном запуске МБР Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.

Тест-запуск ядерной ракеты в направлении Тихого океана

По данным издания, испытания могут пройти уже на этой неделе — между средой и четвергом.

Пуск ракеты планируется с базы Ванденберга в Калифорнии. Согласно плану, Minuteman III должен пролететь через Тихий океан и достичь испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова).

Напомним, 30 октября Дональд Трамп заявил, что США должны провести испытания ядерного оружия, аргументировав это тем, что Соединенные Штаты не должны быть единственной страной, воздерживающейся от подобных тестов.

