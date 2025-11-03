Обвал просто в центрі Рима: історична вежа впала біля Колізею

Рубрики
У центрі Рима, неподалік від Колізею, під час реконструкції обвалилася середньовічна вежа Торре-дей-Конті. Про це повідомляє Corriere della Sera.
У Римі обвалилася історична вежа
Пам’ятка розташована біля популярного туристичного маршруту — вулиці, що сполучає площу Венеції з Колізеєм. За даними видання, вежа обвалювалася щонайменше двічі, причому другий обвал стався вже під час роботи рятувальників, які намагалися розчистити завали.
Унаслідок інциденту постраждали кілька працівників, один із них зазнав тяжких травм і був госпіталізований, ще одного робітника засипало уламками. На місці триває рятувальна операція.
Історичну вежу було зведено ще у 1238 році за Папи Інокентія ІІІ. Споруда виконувала адміністративні функції, а з 2006 року була закрита для відвідувачів.
Обвал стався під час реконструкції вежі в межах Національного плану відновлення та підвищення стійкості Італії (PNRR).