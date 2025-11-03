logo_ukra

BTC/USD

106979

ETH/USD

3634.57

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Обвал просто в центрі Рима: історична вежа впала біля Колізею
commentss НОВИНИ Всі новини

Обвал просто в центрі Рима: історична вежа впала біля Колізею

У Римі обвалилася історична вежа поблизу Колізею: є постраждалі

3 листопада 2025, 20:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У центрі Рима, неподалік від Колізею, під час реконструкції обвалилася середньовічна вежа Торре-дей-Конті. Про це повідомляє Corriere della Sera.                                                     

Обвал просто в центрі Рима: історична вежа впала біля Колізею

У Римі обвалилася історична вежа

Пам’ятка розташована біля популярного туристичного маршруту — вулиці, що сполучає площу Венеції з Колізеєм. За даними видання, вежа обвалювалася щонайменше двічі, причому другий обвал стався вже під час роботи рятувальників, які намагалися розчистити завали.

Унаслідок інциденту постраждали кілька працівників, один із них зазнав тяжких травм і був госпіталізований, ще одного робітника засипало уламками. На місці триває рятувальна операція.

Історичну вежу було зведено ще у 1238 році за Папи Інокентія ІІІ. Споруда виконувала адміністративні функції, а з 2006 року була закрита для відвідувачів.

Обвал стався під час реконструкції вежі в межах Національного плану відновлення та підвищення стійкості Італії (PNRR).

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у прифронтовій Костянтинівці українські військові викрили та взяли в полон російського військового, який намагався проникнути в тил під виглядом бійця "Азову". Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Як з’ясувалося, затриманий — Олег, військовослужбовець 72-ї бригади ЗС РФ. За даними розвідників 28-ї окремої механізованої бригади, він мав завдання завести диверсійно-розвідувальну групу до Костянтинівки. Під час зустрічі з українськими бійцями окупант намагався представитися "азовцем", однак провалив добре відомий тест на слово "паляниця".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_novembre_03/roma-crolla-una-parte-della-torre-dei-conti-a-largo-corrado-ricci-persone-bloccate-sotto-le-macerie-8cfa3f17-3f09-464b-a368-120bf4992xlk.shtml?refresh_ce
Теги:

Новини

Всі новини