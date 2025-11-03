За допомогою якого тесту українські військові викрили російського диверсанта

Рубрики
У прифронтовій Костянтинівці українські військові викрили та взяли в полон російського військового, який намагався проникнути в тил під виглядом бійця "Азову". Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Тест «паляниця» дієвий для виявлення російських диверсантів
Як з’ясувалося, затриманий — Олег, військовослужбовець 72-ї бригади ЗС РФ. За даними розвідників 28-ї окремої механізованої бригади, він мав завдання завести диверсійно-розвідувальну групу до Костянтинівки.
Під час зустрічі з українськими бійцями окупант намагався представитися "азовцем", однак провалив добре відомий тест на слово "паляниця".
Після викриття українські військові запропонували йому здатися. У 28-й бригаді підкреслили, що до полоненого ставилися гуманно.
"Ми розуміємо, що ворог, так. Але ж ми не чудовиська якісь. Дали чай, нагодували", — розповіли українські артилеристи.
Затриманий диверсант переданий для подальшої роботи спецслужбам.