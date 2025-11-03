logo

С помощью какого теста украинские военные разоблачили российского диверсанта
commentss НОВОСТИ Все новости

С помощью какого теста украинские военные разоблачили российского диверсанта

Враг не сдал тест на «паляницу»: в Константиновке задержали российского диверсанта

3 ноября 2025, 15:22
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В прифронтовой Константиновке украинские военные разоблачили и взяли в плен российского военного, пытавшегося проникнуть в тыл под видом бойца "Азова". Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

С помощью какого теста украинские военные разоблачили российского диверсанта

Тест «паляница» действенный для обнаружения российских диверсантов

Как выяснилось, задержан Олег, военнослужащий 72-й бригады ВС РФ. По данным разведчиков 28-й отдельной механизированной бригады, у него была задача завести диверсионно-разведывательную группу в Константиновку.

Во время встречи с украинскими бойцами кафир пытался представиться "азовцем", однако провалил хорошо известный тест на слово "паляница".

После разоблачения украинские военные предложили ему сдаться. В 28-й бригаде подчеркнули, что к пленнику относились гуманно.

"Мы понимаем, что враг, да. Но ведь мы не чудовища какие-то. Дали чай, накормили", — рассказали украинские артиллеристы.

Задержанный диверсант передан для дальнейшей работы спецслужбам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский блогер Олег Барышевский вызвал волну возмущения после того, как избрал военную форму ВСУ как костюм для празднования Геловина.
Парень, уехавший за границу в 2024 году, появился на вечеринке в пикселе, сделал серию фото и видео и опубликовал их в Instagram. Кадры, где он "отдает честь" и для эффекта вымазывает лицо грязью, быстро разлетелись по сети. На ситуацию отреагировал украинский военный с позывным "Вициком", который служит на фронте. Он опубликовал фото Барышевского рядом со своими снимками с передовой — в частности, аптечку, запачканную кровью побратима, погибшего в Покровске.



Источник: https://t.me/Tsaplienko/82731
