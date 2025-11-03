С помощью какого теста украинские военные разоблачили российского диверсанта

В прифронтовой Константиновке украинские военные разоблачили и взяли в плен российского военного, пытавшегося проникнуть в тыл под видом бойца "Азова". Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Тест «паляница» действенный для обнаружения российских диверсантов

Как выяснилось, задержан Олег, военнослужащий 72-й бригады ВС РФ. По данным разведчиков 28-й отдельной механизированной бригады, у него была задача завести диверсионно-разведывательную группу в Константиновку.

Во время встречи с украинскими бойцами кафир пытался представиться "азовцем", однако провалил хорошо известный тест на слово "паляница".

После разоблачения украинские военные предложили ему сдаться. В 28-й бригаде подчеркнули, что к пленнику относились гуманно.

"Мы понимаем, что враг, да. Но ведь мы не чудовища какие-то. Дали чай, накормили", — рассказали украинские артиллеристы.

Задержанный диверсант передан для дальнейшей работы спецслужбам.



