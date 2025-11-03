Блогер вдягнув військову форму на Геловін: як відреагували військові

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Український блогер Олег Баришевський викликав хвилю обурення після того, як обрав військову форму ЗСУ як костюм для святкування Геловіну.
Скандал в Instagram: блогер вдягнув військову форму на святкування Геловіну
Хлопець, який виїхав за кордон у 2024 році, з’явився на вечірці у пікселі, зробив серію фото та відео й опублікував їх в Instagram. Кадри, де він “віддає честь” і для ефекту вимазує обличчя брудом, швидко розлетілися мережею.
На ситуацію відреагував український військовий із позивним "Віцик", який служить на фронті. Він опублікував фото Баришевського поруч зі своїми знімками з передової — зокрема, аптечку, забруднену кров’ю побратима, який загинув у Покровську.
"Піксель — не костюм, не стиль, не хайп. Це форма, в якій ми носимо на руках 300 і 200. Ти в ній танцюєш, ми в ній гинемо", — написав військовий.
"Віцик" назвав дії блогера зневагою до тих, хто платить найвищу ціну за свободу, і підкреслив, що форма ЗСУ — це символ, а не декорація для свята.
У коментарях користувачі підтримали військового, назвавши поведінку блогера “приниженням форми” та “ганьбою”. Після хвилі критики Баришевський закрив свій Instagram, зробивши акаунт приватним.