Блогер вдягнув військову форму на Геловін: як відреагували військові

Український блогер Олег Баришевський викликав хвилю обурення після того, як обрав військову форму ЗСУ як костюм для святкування Геловіну.

Скандал в Instagram: блогер вдягнув військову форму на святкування Геловіну

Хлопець, який виїхав за кордон у 2024 році, з’явився на вечірці у пікселі, зробив серію фото та відео й опублікував їх в Instagram. Кадри, де він “віддає честь” і для ефекту вимазує обличчя брудом, швидко розлетілися мережею.

На ситуацію відреагував український військовий із позивним "Віцик", який служить на фронті. Він опублікував фото Баришевського поруч зі своїми знімками з передової — зокрема, аптечку, забруднену кров’ю побратима, який загинув у Покровську.

"Піксель — не костюм, не стиль, не хайп. Це форма, в якій ми носимо на руках 300 і 200. Ти в ній танцюєш, ми в ній гинемо", — написав військовий.

"Віцик" назвав дії блогера зневагою до тих, хто платить найвищу ціну за свободу, і підкреслив, що форма ЗСУ — це символ, а не декорація для свята. У коментарях користувачі підтримали військового, назвавши поведінку блогера “приниженням форми” та “ганьбою”. Після хвилі критики Баришевський закрив свій Instagram, зробивши акаунт приватним.

Мальдіви офіційно заборонили купувати та вживати тютюнові вироби всім, хто народився після 1 січня 2007 року. Таким чином, країна стала єдиною у світі, де діє повна "поколіньна" заборона на куріння. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що

Рішення, ініційоване президентом Мохамедом Муіззу, набуло чинності 1 листопада. Уряд пояснює, що мета нових правил — захист громадського здоров’я та формування покоління без тютюну. Згідно з ухваленими нормами, особам, народженим після 2007 року, заборонено купувати, використовувати або отримувати будь-які тютюнові вироби. Торговці зобов’язані перевіряти вік покупців перед продажем, а за порушення передбачено штраф у 50 тисяч мальдівійських руфій (приблизно $3 200).

