Блогер надел военную форму на Хэллоуин: как отреагировали военные

Украинский блогер Олег Барышевский вызвал волну возмущения после того, как избрал военную форму ВСУ в качестве костюма для празднования Хэллоуин.

Скандал в Instagram: блогер одел форму ВСУ на празднование Хеллоуина

Парень, уехавший за границу в 2024 году, появился на вечеринке в пикселе, сделал серию фото и видео и опубликовал их в Instagram. Кадры, где он "отдает честь" и для эффекта вымазывает лицо грязью, быстро разлетелись по сети.

На ситуацию отреагировал украинский военный с позывным "Вициком", который служит на фронте. Он опубликовал фото Барышевского рядом со своими снимками с передовой — в частности, аптечку, запачканную кровью побратима, погибшего в Покровске.

"Пиксель – не костюм, не стиль, не хайп. Это форма, в которой мы носим на руках 300 и 200. Ты в ней танцуешь, мы в ней погибаем", — написал военный.

"Вицик" назвал действия блогера пренебрежением к тем, кто платит высокую цену за свободу, и подчеркнул, что форма ВСУ — это символ, а не декорация для праздника. В комментариях пользователи поддержали военного, назвав поведение блоггера "унижением формы" и "позором". После волны критики Барышевский закрыл свой Instagram, сделав аккаунт приватным.

Мальдивы официально запретили покупать и употреблять табачные изделия всем, кто родился после 1 января 2007 года. Таким образом, страна стала единственной в мире, где действует полный "поколенный" запрет на курение. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что

Решение, инициированное президентом Мохаммедом Муиззу, вступило в силу 1 ноября. Правительство объясняет, что цель новых правил – защита общественного здоровья и формирование поколения без табака. Согласно принятым нормам, лицам, рожденным после 2007 года, запрещено покупать, использовать или получать какие-либо табачные изделия. Торговцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей, а за нарушение предусмотрен штраф в 50 тысяч мальдивийских руфий (примерно $3 200).

