Блогер надел военную форму на Хэллоуин: как отреагировали военные

Украинский блогер Олег Барышевский вызвал волну возмущения после того, как избрал военную форму ВСУ в качестве костюма для празднования Хэллоуин.
Скандал в Instagram: блогер одел форму ВСУ на празднование Хеллоуина
Парень, уехавший за границу в 2024 году, появился на вечеринке в пикселе, сделал серию фото и видео и опубликовал их в Instagram. Кадры, где он "отдает честь" и для эффекта вымазывает лицо грязью, быстро разлетелись по сети.
На ситуацию отреагировал украинский военный с позывным "Вициком", который служит на фронте. Он опубликовал фото Барышевского рядом со своими снимками с передовой — в частности, аптечку, запачканную кровью побратима, погибшего в Покровске.
"Пиксель – не костюм, не стиль, не хайп. Это форма, в которой мы носим на руках 300 и 200. Ты в ней танцуешь, мы в ней погибаем", — написал военный.
"Вицик" назвал действия блогера пренебрежением к тем, кто платит высокую цену за свободу, и подчеркнул, что форма ВСУ — это символ, а не декорация для праздника.
В комментариях пользователи поддержали военного, назвав поведение блоггера "унижением формы" и "позором". После волны критики Барышевский закрыл свой Instagram, сделав аккаунт приватным.