Країна, де паління стало забороненим назавжди
commentss НОВИНИ Всі новини

Країна, де паління стало забороненим назавжди

Мальдіви стали єдиною країною світу, де діє “поколіньна” заборона на куріння

3 листопада 2025, 14:54
Мальдіви офіційно заборонили купувати та вживати тютюнові вироби всім, хто народився після 1 січня 2007 року. Таким чином, країна стала єдиною у світі, де діє повна "поколіньна" заборона на куріння.

Країна, де паління стало забороненим назавжди

Заборона на паління на Мальдівах

Рішення, ініційоване президентом Мохамедом Муіззу, набуло чинності 1 листопада. Уряд пояснює, що мета нових правил — захист громадського здоров’я та формування покоління без тютюну.

Згідно з ухваленими нормами, особам, народженим після 2007 року, заборонено купувати, використовувати або отримувати будь-які тютюнові вироби. Торговці зобов’язані перевіряти вік покупців перед продажем, а за порушення передбачено штраф у 50 тисяч мальдівійських руфій (приблизно $3 200).

Заборона поширюється не лише на громадян, а й на туристів, які відвідують мальдівський архіпелаг із понад тисячі коралових островів. Крім того, на території країни діє повна заборона на імпорт, продаж, зберігання та використання електронних сигарет і вейпів, незалежно від віку.

Мальдіви стали першою країною, яка фактично припинила продаж тютюну для нового покоління. Тим часом у Великій Британії подібна заборона ще проходить через парламент, а Нова Зеландія, що першою ухвалила аналогічний закон, скасувала його в листопаді 2023 року — менш ніж за рік після набуття чинності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Журналіст телеканалу ТСН Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата, військового Володимира Святненка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Дмитра, його брат воював із 2023 року, пройшов найгарячіші напрямки — Кринки, Курахове, Мар’їнку, Красногорівку. Його позивний — “Знахар”, адже він неодноразово рятував поранених побратимів і виносив їх з-під обстрілів.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/01/maldives-becomes-the-only-country-with-generational-smoking-ban
