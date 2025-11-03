Країна, де паління стало забороненим назавжди

Рубрики
Ткачова Марія
Мальдіви офіційно заборонили купувати та вживати тютюнові вироби всім, хто народився після 1 січня 2007 року. Таким чином, країна стала єдиною у світі, де діє повна "поколіньна" заборона на куріння.
Заборона на паління на Мальдівах
Рішення, ініційоване президентом Мохамедом Муіззу, набуло чинності 1 листопада. Уряд пояснює, що мета нових правил — захист громадського здоров’я та формування покоління без тютюну.
Згідно з ухваленими нормами, особам, народженим після 2007 року, заборонено купувати, використовувати або отримувати будь-які тютюнові вироби. Торговці зобов’язані перевіряти вік покупців перед продажем, а за порушення передбачено штраф у 50 тисяч мальдівійських руфій (приблизно $3 200).
Заборона поширюється не лише на громадян, а й на туристів, які відвідують мальдівський архіпелаг із понад тисячі коралових островів. Крім того, на території країни діє повна заборона на імпорт, продаж, зберігання та використання електронних сигарет і вейпів, незалежно від віку.
Мальдіви стали першою країною, яка фактично припинила продаж тютюну для нового покоління. Тим часом у Великій Британії подібна заборона ще проходить через парламент, а Нова Зеландія, що першою ухвалила аналогічний закон, скасувала його в листопаді 2023 року — менш ніж за рік після набуття чинності.