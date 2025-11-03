Росіяни вгатили по найкращим українських військових під час нагородження

Журналіст телеканалу ТСН Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата, військового Володимира Святненка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Приліт по українським захисникам під час нагородження

За словами Дмитра, його брат воював із 2023 року, пройшов найгарячіші напрямки — Кринки, Курахове, Мар’їнку, Красногорівку. Його позивний — “Знахар”, адже він неодноразово рятував поранених побратимів і виносив їх з-під обстрілів.

Святненко розповів, що Володимира вбили не на передовій, а в глибокому тилу — під час зібрання, організованого для нагородження військових. За його словами, на відкритій місцевості зібрали найкращих піхотинців і пілотів бригади, після чого по позиції прилетіла балістична ракета.

Дмитро зазначив, що історія трагічної недбалості повторилась. Його брат був одним із тих, кого бригадна прес-служба напередодні знімала як приклад для інших — він із “матроса протитанкіста” став пілотом БПЛА, одним із перших, хто почав працювати з оптикою.

Попри можливість виїхати у відпустку за кордон, Володимир повернувся на службу. 2 листопада його не стало. Йому було 43 роки.

Святненко додав, що подробиці про похорон повідомить пізніше, і опублікував коротке відео на згадку про брата.

