Росіяни вгатили по найкращим українських військових під час нагородження

Ткачова Марія
Журналіст телеканалу ТСН Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата, військового Володимира Святненка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Приліт по українським захисникам під час нагородження
За словами Дмитра, його брат воював із 2023 року, пройшов найгарячіші напрямки — Кринки, Курахове, Мар’їнку, Красногорівку. Його позивний — “Знахар”, адже він неодноразово рятував поранених побратимів і виносив їх з-під обстрілів.
Святненко розповів, що Володимира вбили не на передовій, а в глибокому тилу — під час зібрання, організованого для нагородження військових. За його словами, на відкритій місцевості зібрали найкращих піхотинців і пілотів бригади, після чого по позиції прилетіла балістична ракета.
Дмитро зазначив, що історія трагічної недбалості повторилась. Його брат був одним із тих, кого бригадна прес-служба напередодні знімала як приклад для інших — він із “матроса протитанкіста” став пілотом БПЛА, одним із перших, хто почав працювати з оптикою.
Попри можливість виїхати у відпустку за кордон, Володимир повернувся на службу. 2 листопада його не стало. Йому було 43 роки.
Святненко додав, що подробиці про похорон повідомить пізніше, і опублікував коротке відео на згадку про брата.