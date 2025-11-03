Россияне ударили по лучшим украинским военным во время награждения

Журналист телеканала ТСН Дмитрий Святненко сообщил о гибели своего брата, военного Владимира Святненко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Прилет по украинским защитникам во время награждения

По словам Дмитрия, его брат воевал с 2023 года, прошел самые горячие направления – Крынки, Курахово, Марьинку, Красногоровку. Его позывной — "Знахарь", ведь он неоднократно спасал раненых собратьев и выносил их из-под обстрелов.

Святненко рассказал, что Владимира убили не на передовой, а в глубоком тылу во время собрания, организованного для награждения военных. По его словам, на открытой местности собрали лучших пехотинцев и пилотов бригады, после чего по позиции прилетела баллистическая ракета.

Дмитрий отметил, что история трагической халатности повторилась. Его брат был одним из тех, кого бригадная пресс-служба накануне снимала в качестве примера для других — он из "матроса противотанкиста" стал пилотом БПЛА, одним из первых, кто начал работать с оптикой.

Несмотря на возможность уехать в отпуск за границу, Владимир вернулся на службу. 2 ноября его не стало. Ему было 43 года.

Святненко добавил, что подробности о похоронах сообщит позже, и опубликовал короткое видео в память брата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время российской атаки 2 ноября был уничтожен крупный состав компании Star Brands, производящей популярные украинские снеки под брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Саныч" и "Морские".

По словам соучредителя компании Ивана Омельченко, при ударе полностью выгорел склад готовой продукции и сырья площадью более 11 тысяч квадратных метров. Потери оцениваются в десятки миллионов гривен.

