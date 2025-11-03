Россияне ударили по лучшим украинским военным во время награждения

Рубрики
Журналист телеканала ТСН Дмитрий Святненко сообщил о гибели своего брата, военного Владимира Святненко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Прилет по украинским защитникам во время награждения
По словам Дмитрия, его брат воевал с 2023 года, прошел самые горячие направления – Крынки, Курахово, Марьинку, Красногоровку. Его позывной — "Знахарь", ведь он неоднократно спасал раненых собратьев и выносил их из-под обстрелов.
Святненко рассказал, что Владимира убили не на передовой, а в глубоком тылу во время собрания, организованного для награждения военных. По его словам, на открытой местности собрали лучших пехотинцев и пилотов бригады, после чего по позиции прилетела баллистическая ракета.
Дмитрий отметил, что история трагической халатности повторилась. Его брат был одним из тех, кого бригадная пресс-служба накануне снимала в качестве примера для других — он из "матроса противотанкиста" стал пилотом БПЛА, одним из первых, кто начал работать с оптикой.
Несмотря на возможность уехать в отпуск за границу, Владимир вернулся на службу. 2 ноября его не стало. Ему было 43 года.
Святненко добавил, что подробности о похоронах сообщит позже, и опубликовал короткое видео в память брата.