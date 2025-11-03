Російський удар по Павлограду знищив склади Flint, Chipster’s і Big Bob

Під час російської атаки 2 листопада було знищено великий склад компанії Star Brands, яка виробляє популярні українські снеки під брендами Flint, Chipster’s, Big Bob, "Сан Санич" та "Морські".

Росіяни знищили склади снеків в Павлограді

За словами співзасновника компанії Івана Омельченка, під час удару повністю вигорів склад готової продукції та сировини площею понад 11 тисяч квадратних метрів. Втрати оцінюються у десятки мільйонів гривень.

Пожежу вдалося локалізувати лише вночі — рятувальники тривалий час не могли розпочати гасіння, оскільки в небі над Павлоградом ще кружляли дрони-камікадзе “Шахед”.

Попри масштабні руйнування, жертв серед працівників немає. Омельченко наголосив, що це стало можливим завдяки заздалегідь збудованим укриттям і чіткому дотриманню правил безпеки під час тривог.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Донецька область залишається головним епіцентром бойових дій цієї зими. За інформацією джерел РБК-Україна, російське командування поставило своїм військам черговий “дедлайн” — вийти на адміністративні кордони регіону до кінця лютого.

Як повідомляють військові джерела, ще у вересні ситуація на Куп’янському напрямку оцінювалась як складніша, ніж на Донеччині. Однак нині пріоритет окупантів змістився — головним напрямком штурму залишається Покровськ. За даними розвідки, у межах міста може перебувати до тисячі російських військових. Залізнична гілка, що проходить через Покровськ, фактично розділяє його на дві частини. На OSINT-картах південна частина вже позначена як “сіра зона” або контрольована російськими підрозділами.

