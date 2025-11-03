logo_ukra

Російський удар по Павлограду знищив склади Flint, Chipster’s і Big Bob

Росіяни знищили склади із сухариками Flint та чипсами Chipster’s під час удару по Павлограду

3 листопада 2025, 14:04
Під час російської атаки 2 листопада було знищено великий склад компанії Star Brands, яка виробляє популярні українські снеки під брендами Flint, Chipster’s, Big Bob, "Сан Санич" та "Морські".

Російський удар по Павлограду знищив склади Flint, Chipster’s і Big Bob

Росіяни знищили склади снеків в Павлограді

За словами співзасновника компанії Івана Омельченка, під час удару повністю вигорів склад готової продукції та сировини площею понад 11 тисяч квадратних метрів. Втрати оцінюються у десятки мільйонів гривень.

Пожежу вдалося локалізувати лише вночі — рятувальники тривалий час не могли розпочати гасіння, оскільки в небі над Павлоградом ще кружляли дрони-камікадзе “Шахед”.

Попри масштабні руйнування, жертв серед працівників немає. Омельченко наголосив, що це стало можливим завдяки заздалегідь збудованим укриттям і чіткому дотриманню правил безпеки під час тривог.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Донецька область залишається головним епіцентром бойових дій цієї зими. За інформацією джерел РБК-Україна, російське командування поставило своїм військам черговий “дедлайн” — вийти на адміністративні кордони регіону до кінця лютого.
Як повідомляють військові джерела, ще у вересні ситуація на Куп’янському напрямку оцінювалась як складніша, ніж на Донеччині. Однак нині пріоритет окупантів змістився — головним напрямком штурму залишається Покровськ. За даними розвідки, у межах міста може перебувати до тисячі російських військових. Залізнична гілка, що проходить через Покровськ, фактично розділяє його на дві частини. На OSINT-картах південна частина вже позначена як “сіра зона” або контрольована російськими підрозділами.



Джерело: https://www.instagram.com/p/DQlknjiD10B/
