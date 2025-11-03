Российский удар по Павлограду уничтожил склады Flint, Chipster's и Big Bob

Во время российской атаки 2 ноября был уничтожен большой состав компании Star Brands, производящей популярные украинские снеки под брендами Flint, Chipster's, Big Bob, Сан Саныч и Морские.

Россияне уничтожили склады снеков в Павлограде

По словам соучредителя компании Ивана Омельченко, при ударе полностью выгорел склад готовой продукции и сырья площадью более 11 тысяч квадратных метров. Потери оцениваются в десятки миллионов гривен.

Пожар удалось локализовать только ночью — спасатели долго не могли начать тушение, поскольку в небе над Павлоградом еще кружили дроны-камикадзе "Шахед".

Несмотря на масштабные разрушения жертв среди работников нет. Омельченко подчеркнул, что это стало возможным благодаря заранее построенным укрытиям и четкому соблюдению правил безопасности во время тревог.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Донецкая область остается главным эпицентром боевых действий этой зимой. По информации источников РБК-Украина, российское командование поставило своим войскам очередной дедлайн — выйти на административные границы региона до конца февраля.

Как сообщают военные источники, еще в сентябре ситуация на Купянском направлении оценивалась как более сложная, чем в Донецкой области. Однако сейчас приоритет окупантов сместился — главным направлением штурма остается Покровск. По данным разведки, в черте города может находиться до тысячи российских военных. Железнодорожная ветка, проходящая через Покровск, фактически разделяет его на две части. На OSINT-картах южная часть уже обозначена как серая зона или контролируемая российскими подразделениями.

