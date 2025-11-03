logo_ukra

BTC/USD

107771

ETH/USD

3710.87

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія готує вирішальний штурм Покровська: божевільний наказ Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія готує вирішальний штурм Покровська: божевільний наказ Путіна

Росія хоче повністю захопити Донеччину до кінця лютого — головні бої зосередяться навколо Покровська

3 листопада 2025, 13:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Донецька область залишається головним епіцентром бойових дій цієї зими. За інформацією джерел РБК-Україна, російське командування поставило своїм військам черговий “дедлайн” — вийти на адміністративні кордони регіону до кінця лютого.

Росія готує вирішальний штурм Покровська: божевільний наказ Путіна

Покровськ в пеклі

Як повідомляють військові джерела, ще у вересні ситуація на Куп’янському напрямку оцінювалась як складніша, ніж на Донеччині. Однак нині пріоритет окупантів змістився — головним напрямком штурму залишається Покровськ.

За даними розвідки, у межах міста може перебувати до тисячі російських військових. Залізнична гілка, що проходить через Покровськ, фактично розділяє його на дві частини. На OSINT-картах південна частина вже позначена як “сіра зона” або контрольована російськими підрозділами.

Попри інтенсивні штурми, про оточення чи створення “котла” наразі не йдеться. Ворог продовжує здійснювати рейди в центральну, західну та північну частини міста, ведучи там контактні бої.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Судово-медична експертка Віра Крижановська пояснює, що поняття насильницької смерті охоплює будь-яку смерть, спричинену зовнішніми чинниками. Це не лише вбивства — сюди входять і нещасні випадки, і отруєння, і самогубства, і ДТП. Якщо людина помирає від етилового спирту, від рук іншої особи чи під колесами авто — усе це класифікується як насильницька смерть.
Вона наголошує: судмедексперти не використовують побутові вислови на кшталт "підсніжники", говорячи про людей, які загинули від переохолодження. Такі випадки трапляються регулярно, і для цього зовсім не обов’язковий сніг — достатньо низької температури та зневоднення організму. Взимку частішають саме випадки переохолодження, навесні — алкогольних отруєнь і панкреатитів, а влітку найпоширенішою причиною стають утоплення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya-pokrovsku-shcho-vidbuvaetsya-misti-1762167283.html
Теги:

Новини

Всі новини