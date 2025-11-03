Росія готує вирішальний штурм Покровська: божевільний наказ Путіна

Донецька область залишається головним епіцентром бойових дій цієї зими. За інформацією джерел РБК-Україна, російське командування поставило своїм військам черговий “дедлайн” — вийти на адміністративні кордони регіону до кінця лютого.

Покровськ в пеклі

Як повідомляють військові джерела, ще у вересні ситуація на Куп’янському напрямку оцінювалась як складніша, ніж на Донеччині. Однак нині пріоритет окупантів змістився — головним напрямком штурму залишається Покровськ.

За даними розвідки, у межах міста може перебувати до тисячі російських військових. Залізнична гілка, що проходить через Покровськ, фактично розділяє його на дві частини. На OSINT-картах південна частина вже позначена як “сіра зона” або контрольована російськими підрозділами.

Попри інтенсивні штурми, про оточення чи створення “котла” наразі не йдеться. Ворог продовжує здійснювати рейди в центральну, західну та північну частини міста, ведучи там контактні бої.

