Росія готує вирішальний штурм Покровська: божевільний наказ Путіна

Ткачова Марія
Донецька область залишається головним епіцентром бойових дій цієї зими. За інформацією джерел РБК-Україна, російське командування поставило своїм військам черговий “дедлайн” — вийти на адміністративні кордони регіону до кінця лютого.
Покровськ в пеклі
Як повідомляють військові джерела, ще у вересні ситуація на Куп’янському напрямку оцінювалась як складніша, ніж на Донеччині. Однак нині пріоритет окупантів змістився — головним напрямком штурму залишається Покровськ.
За даними розвідки, у межах міста може перебувати до тисячі російських військових. Залізнична гілка, що проходить через Покровськ, фактично розділяє його на дві частини. На OSINT-картах південна частина вже позначена як “сіра зона” або контрольована російськими підрозділами.
Попри інтенсивні штурми, про оточення чи створення “котла” наразі не йдеться. Ворог продовжує здійснювати рейди в центральну, західну та північну частини міста, ведучи там контактні бої.