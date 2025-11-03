Россия готовит решающий штурм Покровска: безумный приказ Путина

Рубрики
Ткачова Марія
Донецкая область остается главным эпицентром боевых действий этой зимой. По информации источников РБК-Украина, российское командование поставило своим войскам очередной дедлайн — выйти на административные границы региона до конца февраля.
Покровск горит в аду
Как сообщают военные источники, еще в сентябре ситуация на Купянском направлении оценивалась как более сложная, чем в Донецкой области. Однако сейчас приоритет окупантов сместился — главным направлением штурма остается Покровск.
По данным разведки, в черте города может находиться до тысячи российских военных. Железнодорожная ветка, проходящая через Покровск, фактически разделяет его на две части. На OSINT-картах южная часть уже обозначена как серая зона или контролируемая российскими подразделениями.
Несмотря на интенсивные штурмы, об окружении или создании "котла" пока речь не идет. Враг продолжает совершать рейды в центральную, западную и северную части города, ведя там контактные бои.