Россия готовит решающий штурм Покровска: безумный приказ Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовит решающий штурм Покровска: безумный приказ Путина

Россия хочет полностью захватить Донбасс до конца февраля — главные бои сосредоточятся вокруг Покровска

3 ноября 2025, 13:56
Автор:
Ткачова Марія

Донецкая область остается главным эпицентром боевых действий этой зимой. По информации источников РБК-Украина, российское командование поставило своим войскам очередной дедлайн — выйти на административные границы региона до конца февраля.

Россия готовит решающий штурм Покровска: безумный приказ Путина

Покровск горит в аду

Как сообщают военные источники, еще в сентябре ситуация на Купянском направлении оценивалась как более сложная, чем в Донецкой области. Однако сейчас приоритет окупантов сместился — главным направлением штурма остается Покровск.

По данным разведки, в черте города может находиться до тысячи российских военных. Железнодорожная ветка, проходящая через Покровск, фактически разделяет его на две части. На OSINT-картах южная часть уже обозначена как серая зона или контролируемая российскими подразделениями.

Несмотря на интенсивные штурмы, об окружении или создании "котла" пока речь не идет. Враг продолжает совершать рейды в центральную, западную и северную части города, ведя там контактные бои.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya-pokrovsku-shcho-vidbuvaetsya-misti-1762167283.html
