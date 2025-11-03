Багато людей помирають під час мастурбації: судмедексперт розкрив деталі

Судово-медична експертка Віра Крижановська пояснює, що поняття насильницької смерті охоплює будь-яку смерть, спричинену зовнішніми чинниками. Це не лише вбивства — сюди входять і нещасні випадки, і отруєння, і самогубства, і ДТП. Якщо людина помирає від етилового спирту, від рук іншої особи чи під колесами авто — усе це класифікується як насильницька смерть.

Смерть під час мастурбації

Вона наголошує: судмедексперти не використовують побутові вислови на кшталт "підсніжники", говорячи про людей, які загинули від переохолодження. Такі випадки трапляються регулярно, і для цього зовсім не обов’язковий сніг — достатньо низької температури та зневоднення організму. Взимку частішають саме випадки переохолодження, навесні — алкогольних отруєнь і панкреатитів, а влітку найпоширенішою причиною стають утоплення.

Окремо експертка згадує про маловідомі, але реальні випадки смерті під час мастурбації. За її словами, дехто свідомо перекриває собі дихання, аби посилити оргазм — явище, відоме як автоеротична асфіксія. Під час нестачі кисню мозок викидає більшу дозу дофаміну, що створює відчуття ейфорії. Але коли людина втрачає контроль і непритомніє, механізм "петлі" чи ременя починає діяти як засіб повішення. У результаті такі випадки класифікують як насильницьку смерть через механічну асфіксію.

