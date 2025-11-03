logo

Многие люди умирают во время мастурбации: судмедэксперт раскрыл детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Многие люди умирают во время мастурбации: судмедэксперт раскрыл детали

Судмедэкспертка Вера Крыжановская объяснила, какие причины смерти доминируют в разное время года, и поделилась шокирующими подробностями о необычных случаях — в частности, смерть во время мастурбации, которую также классифицируют как насильственную.

3 ноября 2025, 13:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Судебно-медицинская эксперт Вера Крыжановская объясняет, что понятие насильственной смерти охватывает любую смерть, вызванную внешними факторами. Это не только убийства – сюда входят и несчастные случаи, и отравление, и самоубийства, и ДТП. Если человек умирает от этилового спирта, от рук другого или под колесами авто — все это классифицируется как насильственная смерть.

Многие люди умирают во время мастурбации: судмедэксперт раскрыл детали

Смерть во время мастурбации

Она отмечает: судмедэксперты не используют бытовые высказывания типа "подснежники", говоря о людях, погибших от переохлаждения. Такие случаи случаются регулярно, и для этого совсем не обязательный снег — достаточно низкая температура и обезвоживание организма. Зимой учащаются случаи переохлаждения, весной — алкогольных отравлений и панкреатитов, а летом самой распространенной причиной становятся утопления.

Отдельно эксперт упоминает о малоизвестных, но реальных случаях смерти во время мастурбации. По ее словам, некоторые сознательно перекрывают себе дыхание, чтобы усилить оргазм — явление, известное как автоэротическая асфиксия. При недостатке кислорода мозг выбрасывает большую дозу дофамина, что создает ощущение эйфории. Но когда человек теряет контроль и теряет сознание, механизм "петли" или ремня начинает действовать как средство повешения. В результате такие случаи классифицируют как насильственную смерть из-за механической асфиксии.

Источник: https://youtu.be/K0wHhYVm6cY?si=gJiU4R4OL6sLj0NF
