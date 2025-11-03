Многие люди умирают во время мастурбации: судмедэксперт раскрыл детали

Судебно-медицинская эксперт Вера Крыжановская объясняет, что понятие насильственной смерти охватывает любую смерть, вызванную внешними факторами. Это не только убийства – сюда входят и несчастные случаи, и отравление, и самоубийства, и ДТП. Если человек умирает от этилового спирта, от рук другого или под колесами авто — все это классифицируется как насильственная смерть.

Смерть во время мастурбации

Она отмечает: судмедэксперты не используют бытовые высказывания типа "подснежники", говоря о людях, погибших от переохлаждения. Такие случаи случаются регулярно, и для этого совсем не обязательный снег — достаточно низкая температура и обезвоживание организма. Зимой учащаются случаи переохлаждения, весной — алкогольных отравлений и панкреатитов, а летом самой распространенной причиной становятся утопления.

Отдельно эксперт упоминает о малоизвестных, но реальных случаях смерти во время мастурбации. По ее словам, некоторые сознательно перекрывают себе дыхание, чтобы усилить оргазм — явление, известное как автоэротическая асфиксия. При недостатке кислорода мозг выбрасывает большую дозу дофамина, что создает ощущение эйфории. Но когда человек теряет контроль и теряет сознание, механизм "петли" или ремня начинает действовать как средство повешения. В результате такие случаи классифицируют как насильственную смерть из-за механической асфиксии.

