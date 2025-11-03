Страна, где курение стало запрещенным навсегда

Рубрики
Ткачова Марія
Мальдивы официально запретили покупать и употреблять табачные изделия всем родившимся после 1 января 2007 года. Таким образом, страна стала единственной в мире, где действует полный "поколенный" запрет на курение.
Запрет на курение на Мальдивах
Решение, инициированное президентом Мохаммедом Муиззу, вступило в силу 1 ноября. Правительство объясняет, что цель новых правил – защита общественного здоровья и формирование поколения без табака.
Согласно принятым нормам, лицам, рожденным после 2007 года, запрещено покупать, использовать или получать какие-либо табачные изделия. Торговцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей, а за нарушение предусмотрен штраф в 50 тысяч мальдивийских руфий (примерно $3 200).
Запрет распространяется не только на граждан, но и на туристов, посещающих мальдивский архипелаг с более чем тысячи коралловых островов. Кроме того, на территории страны действует полный запрет на импорт, продажу, хранение и использование электронных сигарет и вейпов независимо от возраста.
Мальдивы стали первой страной, фактически прекратившей продажу табака для нового поколения. Тем временем в Великобритании подобный запрет еще проходит через парламент, а Новая Зеландия, первой принявшая аналогичный закон, отменила его в ноябре 2023 года — менее чем через год после вступления в силу.