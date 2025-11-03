logo

Страна, где курение стало запрещенным навсегда
commentss НОВОСТИ Все новости

Страна, где курение стало запрещенным навсегда

Мальдивы стали единственной страной мира, где действует "поколенный" запрет на курение

3 ноября 2025, 14:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Мальдивы официально запретили покупать и употреблять табачные изделия всем родившимся после 1 января 2007 года. Таким образом, страна стала единственной в мире, где действует полный "поколенный" запрет на курение.

Страна, где курение стало запрещенным навсегда

Запрет на курение на Мальдивах

Решение, инициированное президентом Мохаммедом Муиззу, вступило в силу 1 ноября. Правительство объясняет, что цель новых правил – защита общественного здоровья и формирование поколения без табака.

Согласно принятым нормам, лицам, рожденным после 2007 года, запрещено покупать, использовать или получать какие-либо табачные изделия. Торговцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей, а за нарушение предусмотрен штраф в 50 тысяч мальдивийских руфий (примерно $3 200).

Запрет распространяется не только на граждан, но и на туристов, посещающих мальдивский архипелаг с более чем тысячи коралловых островов. Кроме того, на территории страны действует полный запрет на импорт, продажу, хранение и использование электронных сигарет и вейпов независимо от возраста.

Мальдивы стали первой страной, фактически прекратившей продажу табака для нового поколения. Тем временем в Великобритании подобный запрет еще проходит через парламент, а Новая Зеландия, первой принявшая аналогичный закон, отменила его в ноябре 2023 года — менее чем через год после вступления в силу.

Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/01/maldives-becomes-the-only-country-with-generational-smoking-ban
