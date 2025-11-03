logo

BTC/USD

106979

ETH/USD

3634.57

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Обвал прямо в центре Рима: историческая башня упала у Колизея
commentss НОВОСТИ Все новости

Обвал прямо в центре Рима: историческая башня упала у Колизея

В Риме обрушилась историческая башня близ Колизея: есть пострадавшие

3 ноября 2025, 20:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В центре Рима, неподалеку от Колизея, во время реконструкции обрушилась средневековая башня Торре-дей-Конти. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Обвал прямо в центре Рима: историческая башня упала у Колизея

В Риме обвалилась историческая башня

Достопримечательность расположена возле популярного туристического маршрута – улицы, соединяющей площадь Венеции с Колизеем. По данным издания, башня обрушивалась по меньшей мере дважды, причем второй обвал произошел уже во время работы спасателей, пытавшихся расчистить завалы.

В результате инцидента пострадали несколько работников, один из них получил тяжелые травмы и был госпитализирован, еще одного рабочего засыпало обломками. На месте идет спасательная операция.

Историческая башня была возведена еще в 1238 году при Папе Иннокентия III. Сооружение выполняло административные функции, а с 2006 года было закрыто для посетителей.

Обрушение произошло во время реконструкции башни в рамках Национального плана восстановления и повышения устойчивости Италии (PNRR).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в прифронтовой Константиновке украинские военные разоблачили и взяли в плен российского военного, который пытался проникнуть в тыл под видом бойца "Азова". Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Как выяснилось, задержан Олег, военнослужащий 72-й бригады ВС РФ. По данным разведчиков 28-й отдельной механизированной бригады, у него была задача завести диверсионно-разведывательную группу в Константиновку. Во время встречи с украинскими бойцами оккупант пытался представиться "азовцем", однако провалил хорошо известный тест на слово "паляница".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_novembre_03/roma-crolla-una-parte-della-torre-dei-conti-a-largo-corrado-ricci-persone-bloccate-sotto-le-macerie-8cfa3f17-3f09-464b-a368-120bf4992xlk.shtml?refresh_ce
Теги:

Новости

Все новости