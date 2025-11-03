Обвал прямо в центре Рима: историческая башня упала у Колизея

Рубрики
В центре Рима, неподалеку от Колизея, во время реконструкции обрушилась средневековая башня Торре-дей-Конти. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Достопримечательность расположена возле популярного туристического маршрута – улицы, соединяющей площадь Венеции с Колизеем. По данным издания, башня обрушивалась по меньшей мере дважды, причем второй обвал произошел уже во время работы спасателей, пытавшихся расчистить завалы.
В результате инцидента пострадали несколько работников, один из них получил тяжелые травмы и был госпитализирован, еще одного рабочего засыпало обломками. На месте идет спасательная операция.
Историческая башня была возведена еще в 1238 году при Папе Иннокентия III. Сооружение выполняло административные функции, а с 2006 года было закрыто для посетителей.
Обрушение произошло во время реконструкции башни в рамках Национального плана восстановления и повышения устойчивости Италии (PNRR).