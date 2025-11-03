Сырский раскрыл детали наступления ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о ситуации в Донецкой области, где продолжаются активные бои в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Сырский про Добропольское направление

По его словам, сейчас приоритет – обеспечение логистики и вытеснения противника из городской застройки. Для этого войска усиливают дополнительными подразделениями, вооружением, техникой и беспилотными системами.

"Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Освобождение и зачистка территорий заставляют врага распылять силы и не дают сосредоточиться в Покровском районе", — отметил Сырский.

За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения продвинулись вперед на отдельных направлениях, продолжая освобождение территорий. Всего за время операции освобождено 188 км, еще 248,7 км зачищено от диверсионных групп противника.

"Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается. Спасибо каждому украинскому защитнику и каждой защитнице за стойкость, храбрость и профессионализм", — подытожил главнокомандующий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военный, блоггер и ветеран Валерий Маркус опубликовал развернутое заявление, в котором обратил внимание на системные проблемы в Вооруженных силах Украины и призвал к реформе Сержантского корпуса.

Маркус подчеркнул, что у солдата нет достаточных механизмов самозащиты, тогда как несет наибольший риск и ответственность. "Меньше всего прав — больше риска. В системе, где решения принимаются наверху, ошибки оплачиваются внизу", — написал он.





Он подчеркнул, что ответственность командиров часто ограничивается потерей техники, а не людей, а наказания для рядовых и сержантов гораздо строже, чем для офицеров.

