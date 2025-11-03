Нові контракти для військових: що відомо

Рубрики
Міністерство оборони України, за дорученням Президента Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.
Нові контракти для військових
Головна новація — чітко визначені терміни служби. Контракти передбачатимуть від 1 до 5 років. Для тих, хто обере довший контракт — на 2–5 років, після завершення служби надаватиметься річна відстрочка від мобілізації.
Після ухвалення змін контракти зможуть підписати всі військовослужбовці — як діючі, так і нові.
Планується, що нові контракти також включатимуть підвищені щомісячні виплати, бонуси за підписання та розширений соцпакет.
“Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин і суспільства. Нові контракти — це про справедливість і передбачуваність”, — зазначили в Міністерстві оборони.
У відомстві наголосили, що робота над реформою триває спільно з урядом, Мінфіном і міжнародними партнерами, а деталі представлять найближчим часом.