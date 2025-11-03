Нові контракти для військових: що відомо

Міністерство оборони України, за дорученням Президента Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.

Нові контракти для військових

Головна новація — чітко визначені терміни служби. Контракти передбачатимуть від 1 до 5 років. Для тих, хто обере довший контракт — на 2–5 років, після завершення служби надаватиметься річна відстрочка від мобілізації.

Після ухвалення змін контракти зможуть підписати всі військовослужбовці — як діючі, так і нові.

Планується, що нові контракти також включатимуть підвищені щомісячні виплати, бонуси за підписання та розширений соцпакет.

“Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин і суспільства. Нові контракти — це про справедливість і передбачуваність”, — зазначили в Міністерстві оборони.

У відомстві наголосили, що робота над реформою триває спільно з урядом, Мінфіном і міжнародними партнерами, а деталі представлять найближчим часом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Донеччині, де тривають активні бої у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

За його словами, зараз пріоритет — забезпечення логістики та витіснення противника з міської забудови. Для цього війська посилюють додатковими підрозділами, озброєнням, технікою та безпілотними системами.





“Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Звільнення та зачистка територій змушують ворога розпорошувати сили й не дають зосередитися в районі Покровська”, — зазначив Сирський. Минулої доби українські штурмові підрозділи просунулися вперед на окремих напрямках, продовжуючи звільнення територій. Загалом за час операції звільнено 188 км², ще 248,7 км² зачищено від диверсійних груп противника.

